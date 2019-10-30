約翰遜12月大選方案獲支持 政治豪賭 定脫歐去向

約翰遜原本周一（28日）已動議提前於12月12日大選，可是276名工黨議員及其盟友棄權，終以299票贊成，70票反對，遠未達全院三分之二的434票最低門檻而遭否決。他於是改變策略，提出在現有《2011年定期國會法》上增列選舉日期的法案。此舉只消簡單大多數票（即320票）就能通過，意味他倘能拉攏到握19席的自由民主黨、35席的蘇格蘭民族黨附和，就可提前大選。按必須的立法程序，下議院最快可於周四（31日）予以通過。

變陣以法案形式過國會關

約翰遜周一對國會議員說：「我們不會讓這種癱瘓狀况持續。不管怎樣，我們必須直接舉行大選。這議院不可以再拿國家當作人質。我們既有很棒的新脫歐協議，這就是時候讓選民有機會就該協議發表意見，並以新議會取替這功能失衡的議會，使脫歐得以落實」。

自由民主黨與蘇格蘭民族黨表示可以支持提前大選，但他們希望大選定於12月9日，方便身為合資格選民的大學生可在回家過聖誕新年長假期之前投票。唐寧街10號消息人士在表決前放風，表示願改為12月11日，爭取對方妥協。自由民主黨外交事務發言人隨後暗示，可以考慮10日或11日。

及後工黨黨魁郝爾彬也宣布，因為歐盟同意讓英國「彈性延期」脫歐至2020年1月31日，符合了他所預設沒有硬脫歐的前提，所以接受在聖誕節前大選。儘管不是所有工黨議員都贊成此舉，反對利用選舉為解決脫歐問題的工具，郝爾彬對黨友說：「我們現在將為我國前所未見的真正改變，展開最具野心和激進的行動。」

英國96年來首場聖誕月大選

工黨影子司法大臣伯根提出，工黨將推動把投票年齡由18歲降至16歲，以及容許歐盟成員國公民參與。這跟蘇格蘭民族黨的訴求一樣。

這將是英國2015年以來的第3次大選，也是自1923年以來的第一個聖誕月選舉，還很可能破格不在周四，而在其他日子舉行。

下屆大選原定2022年舉行。約翰遜希望通過提前大選，使目前在全院650席中僅得285席的執政保守黨，有機會重奪下議院絕大多數議席，從而謀求通過新脫歐協議，盡快實現脫歐。綜合10月的民調結果，保守黨平均領先第二大的工黨約10個百分點。然而，文翠珊2017年4月也曾利用當時執政保守黨支持度達44%，而工黨僅23%，以及個人民望達50％遠勝郝爾彬僅14％的優勢，宣布提前於6月大選，可是結果慘勝，反而失去議席過半的優勢。

（衛報/路透社/BBC）