研究：智人源於非洲南部

分析古民族粒線體DNA推斷

研究團隊由澳洲、韓國、南非及納米比亞的學者組成，他們分析了逾1200名現居於非洲南部的原住民母系粒線體DNA數據，包括200名被視為最古老民族的科伊桑人（Khoisan）。有研究人員解釋，粒線體DNA不會如其他DNA般在胎兒早期發育被洗牌，因此可用以追蹤在世者女性祖先的直接進化過程。科伊桑人粒線體DNA中的「L0」譜系，為在世人士中已知最古老的一種。研究團隊發現該L0譜系可追溯至20萬年前，對比地理分佈、考古學和氣候變化等數據後，推斷在世人類的祖先在博茨瓦納北部居住過7萬年，然後遷徙到世界各地。

研究指在20萬年，馬卡迪卡迪湖（Lake Makgadikgadi）為古代非洲最大的湖泊，但板塊活動導致該湖開始分裂，形成覆蓋贊比西河流域的濕地，供以狩獵採集為生的人類棲息。研究的共同作者、國立釜山大學氣候物理學家蒂默曼（Axel Timmermann）認為，人類祖先於13萬年前遷徙到東北，並於兩萬年後往西南方向移動。

（路透社/衛報/科學）