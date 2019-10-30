印尼空難周年 波音總裁赴國會致歉

承認737 MAX設計「犯錯」

今次是米倫伯格出任行政總裁以來，首次在國會露面，同場作供的還有波音商業客機部門首席工程師漢密爾頓（John Hamilton）。米倫伯格在供辭中承認，波音在737 MAX客機的設計上「犯錯」，向空難死者的家人摯愛致以最深切慰問，稱已從空難中汲取教訓，公司正嘗試修正問題，改善737 MAX的設計，確保同類意外不再發生。

米倫伯格透露波音已為肇禍的防失速系統作出多項修正，本月初完成系統測試，目前正與監管機構合作，處理其他潛在問題。他強調，希望監管部門「以最嚴格的方式檢視737 MAX客機」，直至對其安全「完全滿意」後才批准復飛，聲言此後的737 MAX將成史上最安全的客機之一。

米倫伯格周三（30日）亦將到美國眾議院運輸及基建委員會聽證會作供。委員會主席德法齊奧（Peter DeFazio）稱，今次聽證會旨在了解空難成因，包括確認波音管理層是否為加快生產進度及壓低成本涉向員工施壓，影響航空安全。他質疑波音及其投資者向監管部門施壓，阻止實行更嚴格的監管標準，以免妨礙與對手空中巴士競爭，批評空難「從華爾街而起」。他亦計劃提出新法例，以推翻現行法例容許監管部門將審核飛機設計的責任交予飛機生產商本身的做法。

737 MAX客機因防失速軟件「機動特性增強系統」（MCAS）存在誤讀數據等缺陷，飛行時會強行壓下機頭，導致去年10月29日獅航客機起飛後墜毁爪哇海，造成189人死亡。今年3月，埃塞俄比亞航空的同型號客機亦因同一系統問題墜毁，導致157人死亡。737 Max隨後於3月中旬全球停飛。

米倫伯格到國會作供被視為挽回信心之舉，但勢臨激烈質詢，美國聯邦航空管理局（FAA）與波音的行動亦料成調查重點。波音本月17曾向FAA 披露一批內部即時通訊紀錄，顯示試飛員早於2016年發現MCAS有問題，但向FAA聲稱毋須駕駛手冊提及或向機師提供相關訓練，惹誤導監管部門質疑。

（綜合報道）