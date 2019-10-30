民眾抗爭13天 黎巴嫩總理下台 薩阿德承認陷困：國家需震盪破僵局

薩阿德宣布辭職時說：「黎巴嫩人民在這13天來，一直等待能制止局勢惡化的政治解決方案。在這段時期，我嘗試透過聆聽民眾意見尋找出路。面對危機，我們是時候來一次大震盪。我將會到總統府請辭。」他在2016年12月上台，是繼2009年至2011年任期以來第二度出任總理。根據憲法，其內閣將以「看守內閣」身分繼續留任，直至新政府成立為止。

政府支持者襲示威者 軍警袖手

有薩阿德支持者憂慮此舉將令反對派得勢，包括總統奧恩及其女婿兼外長巴西勒（Gebran Bassil）等。真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）亦曾兩度表明反對總理下台，稱權力真空或有利想引發內戰的人。他上周開始對示威採取更強硬的立場，明言應重開被示威者封閉的道路，又聲稱示威者受外國勢力資助。

在貝魯特昨日的示威中，真主黨及「阿邁勒運動」的支持者在路障前與示威者發生衝突，其間高叫「什葉派」、「我們聽從你的呼籲，納斯魯拉」等口號，並怒斥要求革命的示威者。其後又有身穿黑衣及手持木棍人士襲擊示威者，並放火焚燒他們的帳篷。有目擊者形容，示威者遭人用棍襲擊時曾邊跑邊求救，但安全部隊未有介入停止襲擊，直至後來發射催淚彈驅散群眾。

專家：貨幣貶值 真正危機未解

今次示威其中一個主要火頭源於當地政府本月17日擬向使用WhatsApp等軟件通話的用戶徵稅，觸發民眾不滿，全國各地爆發自「阿拉伯之春」以來最大反政府示威。當局雖即晚宣布取消徵稅方案，惟未能平息民眾對政治精英貪污、經濟幾近崩潰等問題日積月累的不滿。他們曾透過組成人鏈、帶同帳篷佔領街頭等方式示威，要求薩阿德、奧恩及巴西勒等高官下台。薩阿德上周提出改革方案，包括高官減薪五成、訂明銀行保密法不適用於今後的部長、增設機構打擊貪污等。因應全國示威，當地銀行、學校及企業等連續關閉10天，導致與美元掛鈎、原本已非常疲弱的黎巴嫩鎊繼續走弱。

黎巴嫩為目前世上債務水平最高的國家之一，曾為國際貨幣基金組織（IMF）及黎巴嫩財長擔任顧問的經濟學家加斯帕德（Toufic Gaspard）指出，即使示威者離開街頭，該國真正面臨的問題是如何應對黎巴嫩鎊貶值，「極大部分黎巴嫩人的收入、積蓄和退休金都是黎巴嫩鎊，而這肯定已開始貶值」。

（路透社/BBC/華盛頓郵報）