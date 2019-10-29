白宮前攝影師：戰情室照片似擺拍

屢批奧巴馬「搶光環」 今自打嘴巴

提出質疑的是前總統奧巴馬及列根時代的白宮首席官方攝影師蘇扎（Pete Souza），他亦是2011年5月1日拍下奧巴馬戰情室情况的攝影師。蘇扎指出，特朗普戰情室照片中的6人正襟危坐，畫面對稱而整齊，這與奧巴馬那張明顯不同——後者相中十多人幾乎逼爆戰情室，表情自然，眼神方向一致，衣著亦更像隨意。特朗普那張相片中的掛牆總統徽章清晰可見，像刻意安排，而攝影機位置正對眾人，如他們真的正在看直播，必定會被攝影機阻擋畫面。

蘇扎亦指出，特朗普照片的數碼證據metadata顯示該相片拍攝於美東時間約傍晚5時05分，與當天行動時間大約下午3時30分不符，但他承認可能拍照時行動還未結束。

另外，特朗普周日聲稱已追緝巴格達迪3年，其競選陣營更指他把頭號恐怖分子頭目繩之以法。然而，特朗普在2011年多番批評奧巴馬藉擊殺拉登事件邀功：「他（奧巴馬）攬了所有功勞？難以置信。」現在猶如自打嘴巴。

（華盛頓郵報/新聞週刊）