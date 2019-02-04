伊拉克前軍官卡達什 獲欽點接掌ISIS

《新聞週刊》引述情報官員報道，巴格達迪今年8月曾任命卡達什負責ISIS的「穆斯林事務」，並在ISIS的官方新聞機構Amaq發聲明。卡達什曾在伊拉克前總統薩達姆政府中出任軍官，在2003年伊拉克戰爭爆發後被判囚，外界對其所知不多。情報官員稱，卡達什料接替巴格達迪在ISIS的角色，但巴格達迪死前只餘下象徵領袖的角色，已無參與行動策劃，但仍會負責決定是否落實行動。

分析：欠知名度損號召力

另外，獲美軍支持打擊ISIS的庫爾德族武裝「敘利亞民主力量」（SDF）領袖阿卜迪（Mazlum Abdi）於Twitter披露，在美國總統特朗普周日公布巴格達迪自殺身亡後翌日，被視為組織未來領袖之一的ISIS發言人穆哈吉爾（Abu Hassan al-Muhajir）亦已在SDF與美軍的聯合行動中被殺。

有美國前情報人員則認為，假如巴格達迪會審核ISIS的行動計劃，他的死亡對組織的活動仍有一定實際打擊，「我們狙擊組織的高層領袖是因為他們負責決策」。美國有線新聞網絡（CNN）分析，ISIS並未大肆宣揚巴格達迪的接班人，反映接班人在全球聖戰組織中知名度不高，可能損害其呼召發動全球恐怖活動的能力。

（新聞週刊/CNN）