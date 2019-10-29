擊殺巴格達迪細節曝光 「三角洲」特種部隊夜襲 炸牆猛攻

特朗普周日在記者上披露行動詳情，形容在白宮戰情室實時收看突襲巴格達迪的畫面「儼如觀賞電影」。他說，情報部門監控巴格達迪數周，一確認其所在地，他便下令特種部隊行動，盼生擒巴格達迪。包括三角洲部隊在內的特種部隊、8架直升機、多艘船艦及戰機從伊拉克多地出發，快速低飛進入敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）。

原欲生擒 特朗普稱取ISIS行動計劃

特朗普稱，美軍抵達目標住宅後，為免觸動可能設於正門的炸彈陷阱，而直接將牆壁炸開，巴格達迪的人馬即時以猛烈炮火還擊。過程中多名ISIS戰士身亡，最少兩名ISIS戰士被俘，11名兒童亦被帶走，而巴格達迪兩名妻子遭擊斃，身上炸彈背心未引爆。巴格達迪拒絕投降，拖着3個孩子躲進地道中，最後引爆炸彈背心身亡。特朗普說，美方在行動中取得ISIS未來計劃等「高度敏感情報」。

巴格達迪遭助手侄兒泄行蹤

美國有線新關網絡（CNN）引述消息稱，美軍在巴格達迪死後15分鐘完成DNA測試核實其身分，並帶着「部分遺骸」離開。《紐約時報》引述美國官員稱，特種部隊追捕類似巴格達迪等情報價值極高的目標時，常會有生物識別專家隨行。這些專家可檢視遺骸，採集DNA樣本比對，以及在可行情况下採集指模、掃描眼睛等核實身分。

路透社引述兩名伊拉克安全官員透露，該國情報團隊長期追蹤巴格達迪，至去年2月，美國、土耳其和伊拉克情報部門在一次聯合行動中抓獲多名ISIS要員，他們透露了在敘國與巴格達迪會面的地點。當局隨即派大量情報人員到當地監視，結果發現巴格達迪高級助手艾薩維（Ismael al-Ethawi），跟蹤後確認巴格達迪與家人已搬到伊德利卜省。

《衛報》亦引述伊拉克情報官員稱，今年9月中發現助巴格達迪子女從伊拉克偷渡赴敘的蛇頭，後來該蛇頭及巴格達迪一名侄兒與官員合作，供出巴格達迪藏身地。

撤軍後部署難度增 國防部加快行動

《紐時》則引述情報官員稱，特朗普在月初下令美軍從敘北撤走，打亂突擊行動部署，迫使國防部需加快夜襲，以免撤軍後難以調動軍力。官員亦稱，庫族在遭特朗普「背叛」後仍持續向中情局提供情報，對突襲的貢獻比其他國家多。

（CNN/紐約時報/衛報/路透社）