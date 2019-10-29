加州山火20萬人疏散 全州緊急狀態

多場大火「金卡德」最猛 波及紅酒產區

加州目前有十數場山火，尤以三藩市以北的「金卡德大火」（Kincade Fire）最為猛烈，災區包括盛產紅酒的索諾馬縣（Sonoma County）。在時速達145公里的強勁陣風吹襲下，「金卡德大火」自上周三（23日）晚起已焚毀約2萬公頃土地，摧毀數十間房屋和有150年歷史的希爾茲堡等葡萄園。當局出動逾3000名消防員救火，但截至周一凌晨僅得5％受控。當地估計有18萬人要強制撤離，包括至少兩間醫院、護老中心的數百名住院病人，以及監獄囚犯。當地縣警辦公室在Twitter稱這是記憶所及最大規模的疏散。另外，近1000名消防員亦正撲救南加州的「蒂克大火」（Tick Fire），為洛杉磯成千上萬民居解圍。

為紓減電纜等供電設施遇焚的風險，加州最大電力公司PG&E周日再宣布暫停供電，是本月第4次同類停電，加州北部、中部32縣近300萬人受影響。

（紐約時報/彭博社）