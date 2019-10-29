歐盟允英「彈性延後脫歐」3個月

倘說服國會 可隨時脫歐

這是英國第三次押後脫歐。最初定於今年3月29日，但因前首相文翠珊政府得不到國會確認脫歐協議，曾押後到4月12日，繼而又改到10月31日。新首相約翰遜本來決意無論協議是否通過， 都要在此期限退出歐盟，惟國會大約10天前迫使他依《彭浩禮法案》請歐盟把脫歐期限延到明年1月31日。

約翰遜提前大選議案國會表決

圖斯克（Donald Tusk）昨在Twitter表示：「歐盟27國同意將接受英國的要求，彈性延後脫歐期限至2020年1月31日。這項決定預計將通過書面程序正式確定。」根據法新社看到的協議複本，如果約翰遜在明年前說服國會批准脫歐協議，英國可能會在今年11月30日或12月31日脫歐。

約翰遜為突破確認脫歐協議僵局，動議12月12日提前大選，但需要爭取得國會三分之二議員，即650席中至少434席同意。下議院最快在英國時間周一下午5時（香港時間周二凌晨1時）表決提案。

表決前，工黨黨魁郝爾彬表示不會投票贊成，除非確定英國沒有硬脫歐的風險。自由民主黨、蘇格蘭民族黨就主張把大選日期改為12月9日。《衛報》昨引述首相府消息，指政府可能支持這方案。

英國多次延後脫歐，保加利亞前環境部長波波夫（Julian Popov）在Twitter戲謔說，英國可能到2192年還在要求延長脫歐期限。

（衛報/路透社）