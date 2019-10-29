經濟不景拉美生亂 無餅可派考起政客

IMF預測今年經濟增長僅0.2%

國際貨幣基金組織（IMF）本月中發表的環球經濟預測，顯示拉美經濟前景黯淡，由半年前預測今年全年有1.4%增長，到現時估計只有0.2%增長，評估更是在智利和玻利維亞的暴力示威前所做。相比之下，亞洲發展中國家今年經濟增長估計達5.9%，連非洲也達3.2%，增長是拉美的16倍。IMF預測南美未來5年的經濟增長率都會低於發展中國家地區平均水平，而區內大國如墨西哥、阿根廷和委內瑞拉的增幅甚至比增長緩慢的發達國家還慢。

秘魯、哥倫比亞、玻利維亞和智利今年的經濟增長估計會有2%至3%，但隱憂甚多。智利雖然是拉美地區中今年經濟表現最佳的國家，更一直被視為宏觀經濟學的示範，但近期民眾因為不滿地鐵加價，上周末前更爆發30年來最嚴重騷亂，地鐵系統被嚴重破壞，潛在矛盾是貧富懸殊和過高的生活開支。玻利維亞因總統大選被指舞弊，也觸發反政府示威。

美國紐約外交關係委員會拉美研究資深研究員奧尼爾（Shannon K O'Neill）說：「拉美就是沒有增長。因此，所有人一起分享的餅沒有變大……這與向左走或向右走無關，就算是最好的政客也發現根本沒有餅可派。」

《金融時報》指出，拉美經濟停滯不前並沒有單一原因，但主流專家認為的原因是區內國家大多只依賴商品出口、未有投資基建和教育、貪污嚴重和法治理念薄弱，以及除墨西哥外其他區內國家未能投入環球產業鏈等。

（金融時報）