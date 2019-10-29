「當代貝隆夫人」未洗涉貪污點

在今年4月出版的回憶錄《坦誠》（Sinceramente）中，克里斯蒂娜自稱「傲慢的『壞女人』，專政的民粹主義者」。雖然她今次屈居副手，推舉其首任總統內閣的首席部長、知名度低的費爾南德斯出馬競逐總統之位，但各界依然視這場大選為她的政權回歸。華盛頓智庫威爾遜中心的阿根廷項目主任熱當（Benjamin Gedan）依據她的往績與個性推測，「她大概想再當阿根廷政治的重要人物」。

克里斯蒂娜1953年2月19日生於布宜諾斯艾利斯省拉普拉塔（La Plata）一個正義黨（又稱貝隆黨）黨員家庭，大學法律系畢業後，1980年代開始從政。1991年，她的丈夫基什內爾（Nestor Kirchner）在聖克魯斯省當選省長，連任兩次，其間她均擔任省議員。到丈夫2003年當上總統，克里斯蒂娜以參議員身分在國會發揮政治影響力，積極支持丈夫挽救國家瀕臨破產的經濟政策。其丈夫2010年在第二個總統任期內病逝，她遂繼承亡夫位置，擔任「正義黨」領袖，並以近五成選票當選總統，連任執政到2015年。

行福利政策 獲窮人擁護

輿論對克里斯蒂娜愛恨兩極。她涉及連串貪瀆洗錢等案件，被斥是不負責任地揮霍公共開支、導致國庫空虛的「貪污民粹主義者」。她更於2014年令作為南美第三大經濟體的阿根廷需技術性債務違約，惹投資者擔心阿根廷經濟將再次大亂。惟她善於演說、衣著時尚具風采，又行福利政策和保護主義，獲貧苦大眾譽之為「當代貝隆夫人」。

（衛報/路透社/BBC）