阿根廷變天 貝隆派強勢回朝 費爾南德斯伙拍克里斯蒂娜 商界憂重返干預式經濟

實施外匯管制 保披索幣值

在統計完接近94%選票後，在野黨「全民陣線」（Front for All）候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）與前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）組成的競選組合獲得約48%的選票，親商界的右派總統馬克里（Mauricio Macri）的得票率為40.4%。根據憲法，費爾南德斯組合可直接獲勝。馬克里承認敗選。

費爾南德斯在勝選後說形容「這是阿根廷美好的一天」。他表示，現時國家陷入經濟危機，誓言會減少貝隆派與親商派之間的分歧，稱「『我們』和『他們』的日子已經過去」，但承認前路不易走。

60歲的費爾南德斯是律師出身，曾兩次出任內閣首席部長，但在國際舞台上鮮為人知，阿根廷政壇認為他是理性務實，不走意識形態的中立派總統。他勝選標誌着他的副手人選克里斯蒂娜東山再起，也讓這個拉丁美洲第3大經濟體重回左派執政。克里斯蒂娜有「現代貝隆夫人」之稱，她與丈夫於2003至2015年先後出任總統，合共3屆任期推行民粹主義政策，而阿根廷經濟在這段時間發展不俗，扭轉2000年代初因債務違約導致的經濟危機。

馬克里上台後，未能推動身為拉美第三大經濟體的阿根廷經濟向上，去年更因貨幣和債務危機要尋求國際貨幣基金組織（IMF）的570億美元（約4450億港元）援助渡過難關，換來要推行緊縮政策。阿根廷9月通脹率達38%，生活在貧窮線以下者達35%，披索自1月以來幣值大跌七成，經濟和民生問題令其政府支持度大跌。不過，亦有人指馬克里繼承克里斯蒂娜政府後期遺下的經濟破敗惡果，需更多時間去扭轉困局。

馬克里無力挽經濟 35%人活貧窮線下

外界普遍認為，投票結果顯示，阿根廷將重返貝隆主義老路。貝隆主義是1940年代阿根廷前總統貝隆（Juan Domingo Peron）的政治理念，主要特色包括左翼經濟政策、社會福利補貼措施、資本管制及貿易保護主義。

恐嚴限農產品出口 農民威脅大幅減產

阿根廷變天對南美以至國際有重要影響。阿根廷是全球最大農產品出口國之一，特別是大豆、玉米和小麥，也是全球最大大豆動物飼料出口國，被視為亞洲國家飲食由依賴大米轉化到肉類蛋白質的促成者。在克里斯蒂娜當政8年期間，政府嚴格限制農產品出口，並大幅提高出口稅，令農民苦不堪言，有農民表示，如果歷史重演，他們會大幅減產應對，或對國際供應造成衝擊。

另外，阿根廷現時亦正與國際債權人商討重組涉及超過1000億美元（約7800億港元）的國債。面對市場憂慮新政府可能會容許IMF的貸款債務違約，費爾南德斯稱這情况不會出現，政府會嘗試與IMF商討修訂條款。

（法新社/路透社）