執政黨撐腰 校園打手橫行

「查特拉聯盟」殺人棄屍

孟加拉工程技術大學（Buet）的學生透露，BCL常有校園欺凌，強迫新生入會，同學都不敢亂說話。人民聯盟2009年執政後，BCL滲透大專院校幅度大增，並成為針對反政府或民生議題示威抗爭的「打手」。去年8月有學生上街爭取修訂交通法，便被BCL成員攻擊，連同記者一同受傷。

近11年間，全國約有54名學生死於政治暴力，其中39人涉及BCL。2009年，達卡醫學院一名學生被打死後，屍身被人從校內高處拋下，17名涉案者僅被罰停考。2016年，一名女生拒絕BCL其一頭目追求而被砍死，仰賴途人手機拍下案發經過，該頭目才被判囚終身。

法赫德死後至今有19名學生因謀殺罪被捕。Buet宣布將犯事者驅逐出校，禁止校內政治活動，並宣布將推出網站開放接受投訴。