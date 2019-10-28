環球熱話：孟加拉大學生慘死 折射校園政治暴力

批達卡簽「不平等」協議 翌日被打死

本月8日， 約3000人擠滿了加拉庫什蒂亞（Kushtia）一條小村莊的墓地，垂淚哀悼枉死而觸發罕有全國示威的大二學生法赫德（Abrar Fahad）。法赫德是該村的「狀元」，分別通過達卡大學和達卡醫學院的入學試，惟最終選擇入讀達卡另一精英學府孟加拉工程技術大學（Buet）的電機電子工程系。死者親戚大讚那孩子有夢想有學識，又不吝指點同村學生，被家庭寄望有一番作為，不料因發表個人觀點招致殺身之禍。

事緣總理哈西娜本月5日跟印度總理莫迪簽署一系列協議，法赫德即在facebook批評達卡在港口使用、費尼河（Feni River）供水予印度特里普拉邦、輸出能源的議題上未有捍衛國家利益，翌日被校內執政「人民聯盟」附屬學生組織「查特拉聯盟」（BCL）攻擊至死。

執政黨附屬學生組織 宿舍圍毆4小時

法赫德上月底亦曾諷刺當局取消7年禁令，重新免費出口500噸「國魚」雲鰣往印度，惹來BCL成員本月初警告他要停止抨擊政府。到本月6日晚上，一批BCL成員在宿舍內扯住法赫德手腳，抬入宿舍BCL領袖的寢室，指控他是伊斯蘭政黨學生組織「伊斯蘭學生營」（Islami Chhatra Shibir）的人，圍毆他4小時，其中首領打他的膝蓋、雙腿、腳掌、臂部過百次。到翌日清晨法赫德被發現滿身傷痕昏迷於宿舍梯間，最終不治，驗屍證實他死於內出血。

「政府無視欺凌文化」 全國眾怒抗議

事件觸發全國大學生及學生組織怒憤，首都達卡等多地皆有靜坐、遊行和組人鏈等抗議及悼念活動，要求為死者討回公道，將涉案學生趕出校兼繩之以法，同時提出箝制BCL。Buet教師協會也聲援，主席馬蘇德說：「理應停止政治旗幟下的欺凌文化。我們已經多次與政府討論過，但是他們從無重視過。」

人民聯盟在眾怒難犯下跟BCL割席，秘書長卡迪爾表明涉案者全皆要治罪，無人能為觀點不同而殺人。資深政評人喬杜里（Abdul Choudhury）指BCL是許多罪案的根源，這已是公開秘密，它如特洛依木馬正在衝擊哈西娜及其政黨，故主張徹底重組。《每日星報》一篇評論更指，事件側面反映孟加拉政局現象，形容法赫德不是一批無法無天的學運中人所為的受害者，而是受日常全國政治不寬容和暴力印記污染的校園政治遇害者。

明報記者