環球熱話：孟加拉大學生慘死 折射校園政治暴力

【明報專訊】孟加拉一名21歲「狀元」大學生因為批評政府，日前在大學宿舍遭執政黨旗下惡名昭彰的學生政治組織成員擄走狂毆4個小時慘死，掀起全國怒火，各大專院校師生連日抗議，連總理哈西娜等執政黨領袖都因該組織活動損害形象，不得不公開割席。事件令孟加拉校園潛藏已久的政治暴力，成為社會焦點，並折射該國日常政治的不寬容和暴力現象。
批達卡簽「不平等」協議 翌日被打死
本月8日， 約3000人擠滿了加拉庫什蒂亞（Kushtia）一條小村莊的墓地，垂淚哀悼枉死而觸發罕有全國示威的大二學生法赫德（Abrar Fahad）。法赫德是該村的「狀元」，分別通過達卡大學和達卡醫學院的入學試，惟最終選擇入讀達卡另一精英學府孟加拉工程技術大學（Buet）的電機電子工程系。死者親戚大讚那孩子有夢想有學識，又不吝指點同村學生，被家庭寄望有一番作為，不料因發表個人觀點招致殺身之禍。
事緣總理哈西娜本月5日跟印度總理莫迪簽署一系列協議，法赫德即在facebook批評達卡在港口使用、費尼河（Feni River）供水予印度特里普拉邦、輸出能源的議題上未有捍衛國家利益，翌日被校內執政「人民聯盟」附屬學生組織「查特拉聯盟」（BCL）攻擊至死。
執政黨附屬學生組織 宿舍圍毆4小時
法赫德上月底亦曾諷刺當局取消7年禁令，重新免費出口500噸「國魚」雲鰣往印度，惹來BCL成員本月初警告他要停止抨擊政府。到本月6日晚上，一批BCL成員在宿舍內扯住法赫德手腳，抬入宿舍BCL領袖的寢室，指控他是伊斯蘭政黨學生組織「伊斯蘭學生營」（Islami Chhatra Shibir）的人，圍毆他4小時，其中首領打他的膝蓋、雙腿、腳掌、臂部過百次。到翌日清晨法赫德被發現滿身傷痕昏迷於宿舍梯間，最終不治，驗屍證實他死於內出血。
「政府無視欺凌文化」 全國眾怒抗議
事件觸發全國大學生及學生組織怒憤，首都達卡等多地皆有靜坐、遊行和組人鏈等抗議及悼念活動，要求為死者討回公道，將涉案學生趕出校兼繩之以法，同時提出箝制BCL。Buet教師協會也聲援，主席馬蘇德說：「理應停止政治旗幟下的欺凌文化。我們已經多次與政府討論過，但是他們從無重視過。」
人民聯盟在眾怒難犯下跟BCL割席，秘書長卡迪爾表明涉案者全皆要治罪，無人能為觀點不同而殺人。資深政評人喬杜里（Abdul Choudhury）指BCL是許多罪案的根源，這已是公開秘密，它如特洛依木馬正在衝擊哈西娜及其政黨，故主張徹底重組。《每日星報》一篇評論更指，事件側面反映孟加拉政局現象，形容法赫德不是一批無法無天的學運中人所為的受害者，而是受日常全國政治不寬容和暴力印記污染的校園政治遇害者。
明報記者
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