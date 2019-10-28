英媒：3偷渡貨櫃逾百人 兩櫃仍失蹤

司機控39誤殺罪 另拘一北愛男子

涉案的25歲拖頭司機羅賓遜（Mo Robinson）本月19日從愛爾蘭首都都柏林出發，駕駛租用的貨櫃拖頭抵達英國珀弗利特（Purfleet）港接收載有39人的凍櫃。英國警方稱，羅賓遜將被控以39項誤殺罪、串謀販賣人口、串謀協助非法入境及洗錢等罪名，周一（28日）提堂，另有3人被拘留候查，但昨准保釋。愛爾蘭警方亦在都柏林拘捕另一名懷疑涉案的北愛男子，相信他可能與愛爾蘭人口販賣集團有關。

警方目前循越南社群追查死者身分。由於死者持有的證件非常少，必須依靠指紋、DNA，以及刺青、疤痕等特徵來辨認，警方曾與越方商討有關安排。英國天空電視台上周六（26日）引述受害者親屬消息報道，出事貨櫃只是預定前往英國的3個貨櫃其中一個，全數有逾百人同行，但最終出事貨櫃行程延誤，其餘兩個貨櫃下落不明。越南總理阮春福下令政府協助核實死者身分，並調查當地偷渡問題。法新社引述消息指，越南官員昨日收集懷疑遇害者越南家人的DNA樣本，以助確認凍櫃死者身分。

（綜合報道）