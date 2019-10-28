主教會議倡亞馬遜地區准「已婚神父」

長達3周的會議主要商討亞馬遜地區環境及宗教議題。名為「viri probati」（拉丁文「有堅定信仰的已婚男人」之意）的提案建議讓亞馬遜地區年長、已被任命為教會執事及擁有穩定家庭的已婚天主教男信徒，擔任神父一職；最終該提案以128票對41票通過。另一項關鍵提議是讓女性可擔任執事，即可主持浸禮、婚禮和喪禮，但不可主持彌撒和聆聽告解，這個提案亦獲137票對30票大比數通過。

助紓神父荒 待教宗批准

相關提案只適用於亞馬遜地區，包括玻利維亞部分地區、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、法屬圭亞那、圭亞那、秘魯、蘇里南和委內瑞拉。會議的最終文件稱，合理的多元性不會損害教會合一，反而能彰顯及促進教合的團結。

長久以來，天主教教會都要求神父維持單身，象徵對天主的奉獻。教廷只會在極少數情况下豁免此要求，例如容許已婚的基督教牧師轉信天主教後擔任神父。2017年數據顯示，全球約有40萬名神父，但面臨青黃不接問題，估計有四分之一的天主教教堂沒有常駐神父，亞馬遜地區部分教堂甚至數月以來無法舉行彌撒。

教宗方濟各2017年接受接受德國《時代周報》（Die Zeit）訪問時，亦稱願意考慮在偏遠的地區任命已婚的年長男性為神父，但強調仍會要求其他地方的新任命神父為單身。惟反對者認為，有關提案影響全球教會，不應只由一個區域的教廷會議定案。

（華爾街日報/BBC）