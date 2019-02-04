ISIS失「大腦」 捲土重來計劃受挫

談判技巧知識家世難覓替代

巴格達迪1971年出生於伊拉克薩邁拉市郊，其所屬族群自稱為伊斯蘭先知穆罕默德的後裔。他自小研習《可蘭經》，讀大學時加入穆斯林兄弟會，並走近當中的薩拉菲激進派系。到2003年美軍入侵伊拉克，巴格達迪投身建立極端武裝組織活動，翌年被美軍囚禁10個月，出獄後獲蓋達伊拉克分支（AQI）派往大馬士革擴展勢力。到2013年他自立ISIS門戶，翌年新組織攻陷伊拉克摩蘇爾，引起全球注目。

巴格達迪隨後自封哈里發（伊斯蘭最高領袖），宣稱建立「哈里發國」，但那只屬南柯一夢，美國和俄羅斯迅速介入敘利亞局勢，令ISIS節節敗退，到今年3月其主要據點更被全面攻克。以往只靠錄音聲帶號召的他，今年4月底罕有亮相錄影片，為多次傳出的死訊闢謠。

聯合國安理會監察專家小組8月曾警告，ISIS餘黨仍可能再次興起，尤其關注3萬ISIS外國戰士的威脅。特朗普宣布敘北撤軍惹反彈後，上周宣布派軍至敘利亞東部保護產油區，被視為阻止ISIS重佔賺取油元壯大。曾撰寫ISIS介紹著作The ISIS Apocalypse的專家麥坎茨（William McCants）指出，巴格達迪是一個具談判技巧的領袖，其宗教知識與家世亦出眾，他死後ISIS將難尋替代。

（綜合報道）