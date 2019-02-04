特朗普：巴格達迪像狗死去 高調宣布擊殺ISIS首腦「政績」 有望暫紓輿論壓力

巴格達迪引爆背心炸彈 3子女同死

「巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死！」特朗普在香港時間昨晚9時許正式宣布該ISIS領袖的死訊。他稱，美軍在當地時間前晚起通宵突襲敘國西北伊德利卜省（Idlib）一處ISIS據點，他形容巴格達迪在行動中死得「像條狗」和「像個懦夫」，臨死前陷入極度恐慌，一路哭喊，被美軍軍犬追到隧道盡頭後，引爆身上炸彈背心，殺死自己及其3名孩子，其屍體炸成碎片，隧道也被炸塌；美軍當場測試DNA，15分鐘後確認結果。他指巴格達迪多名黨羽亦被殺，稍後會公布確實數字。特朗普稱一頭美軍軍犬在隧道中受傷，防長埃斯帕其後補充稱，另有兩名美兵在行動中輕傷。特朗普表明會繼續追殺ISIS的下任領袖。

稱過去一月接情報 感謝庫爾德人

特朗普未有點明巴格達迪死在何處，但美國傳媒各引消息來源皆稱，美軍突襲發生於伊德利卜省鄰近土耳其邊境村莊巴里沙（Barisha）附近。

特朗普前晚突在Twitter稱：「有些很大的事剛發生！」其後白宮確認他翌日早上會發表「重大聲明」，數小時後不同美國傳媒開始引述消息傳出，巴格達迪在美軍突襲中身亡。

伊拉克政府和「敘利亞民主力量」（SDF，由庫爾德族民兵主導的反ISIS軍事同盟）在特朗普公布消息前已率先出聲邀功，稱向美方提供重要情報助擊殺巴格達迪。特朗普昨稱，約一個月前開始收到巴格達迪藏身處的消息，開始部署行動。他稱感謝俄羅斯、敘利亞、土耳其和伊拉克的協助，又指庫爾德人提供有用資訊。

巴格達迪以往盛傳身處的敘利亞-伊拉克邊界範圍，距離最終傳出死訊的地方有數百公里遠，而且伊德利卜省由敵視巴格達迪的聖戰叛軍組織控制，令部分分析師對死訊存疑，但也有指ISIS成員近期逃往伊省所在敘國西北部，投靠ISIS前對頭蓋達，因此巴格達迪確有可能逃亡到當地。

這項重大消息對近期內外交困的特朗普來說是及時雨。特朗普受困「烏克蘭門」眾院彈劾調查，須藉其他成績轉移視線；他又因下令美軍撤出敘北，造就土耳其逼迫美軍抗ISIS盟友的庫爾德族民兵，飽受輿論抨擊，包括憂慮ISIS死灰重燃。路透社報道，華府官員原亦擔心ISIS乘機重組，但同時看到可鎖定ISIS領袖位置的時機，因為後者或因近期局勢生變，跟前線行動人員聯繫而暴露行蹤。但特朗普稱，撤軍未為這次突擊帶來情報。

（綜合報道）