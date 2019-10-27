智利百萬人示威促落台 總統多招圖化解

網絡串聯地標集合 唱反獨裁抗爭歌

人群藉社交網絡標籤「智利最大遊行」串聯，下午聚集於市內地標遊行。警方估算單是首都市議會前的遊行人數就有82萬。遊行者以學生、青年為主，但也有長者和一家大小。他們揮舞國旗，重唱當年反皮諾切特獨裁的抗爭歌曲，敲着煎鑊和鼓，要求總統落台、更換閣員、即時撤走軍隊、更佳薪酬、退休金、醫療與教育等，也有人高呼「智利覺醒」。港口城市瓦爾帕萊索（Valparaiso）的議會大樓因有示威者企圖闖入而疏散，部分司機堵路爭取毋須繳付昂貴濫收的道路使用費。

人權組織：首要檢視重大不公現象

總統皮涅拉在Twitter表示聽到民眾訴求，並稱「全都會改」，又為未能預計到爆發社會騷亂而道歉。他宣布提高退休金和工資、加徵高收入者入息稅、取消實行了7天的國家緊急狀態和宵禁等，冀紓緩民怨。不過國際人權組織「國際轉型正義中心」專家科雷亞稱，智利這世代再不想沿襲過去「精英玩音樂椅」的政治體制，要的是檢視重大不公現象的機會。

（彭博社/BBC/半島電視台）