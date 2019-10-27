全球示威潮 聯國促聆民心 籲示威者棄暴力安全部隊克制

【明報專訊】聯合國秘書長古特雷斯上周五（25日）發表演說，談論近年全球各地此起彼落的示威浪潮，形容現象反映民眾與政治階層缺乏信心，敦促政治領袖切實聆聽民眾心聲，安全部隊須以最大限度克制行動。他同時指任何人都沒有使用暴力的藉口，呼籲示威者仿傚印度聖雄甘地和美國黑人民權領袖馬丁路德金等人非暴力抗爭精神。
稱政府失信民眾 社會契約威脅增
古特雷斯（António Guterres）明言，儘管各地情况有別，例如有些示威是物價飛升、貧富懸殊和財政制度傾斜精英的經濟議題所致，有些植根於政治訴求，有些是反貪或歧視，但橫跨各大洲的示威仍有共通點，各方必須回應。他說：「很明顯的是，民眾跟政治建制之間的信任缺失（deficit of trust）正在增加，社會契約（social contract）面對的威脅亦在上升。」
稱民眾要求公平尊重話語權
古特雷斯強調，必須了解示威背後潛藏因素，即使民眾未有示威，他們也是在受苦，希望心聲被傾聽。古特雷斯形容，民眾要求公平競爭環境，包括對所有人皆有效的社會、經濟和金融制度，也希望自身人權獲尊重，並對攸關生計的決定有話語權。他重申深切憂慮部分示威引發暴力或人命傷亡，強調政府有責任維護言論及和平集會的自由，安全部隊必須最大限度克制行動，以符合國際法規範。
他同時呼籲各地示威者仿效印度「聖雄」甘地和美國黑人民權領袖馬丁路德金等的非暴力變革精神，「任何群體都沒有藉口使用暴力」，但他重申「最重要的是」世界各地領袖應聆聽「民眾（面對）的真正問題」。
美國有線新聞網絡（CNN）的分析文章亦有類似觀察，指全球正見證平民受夠統治精英高高在上政策的轉捩點，報道引述倫敦政經學院中東歷史和政治學教授查爾克拉夫（John Chalcraft）的評論，指星火燎原的背後是「對政治精英的更廣泛不信任、對政府權威的危機感，以及各種各樣的抱怨和不滿感覺」。
查爾克拉夫認為，這正是智利、黎巴嫩和香港的情况，即使最初抱怨得到回應後，示威運動依舊持續。他以黎巴嫩為例，政府急急取消引起民憤的「WhatsApp稅」後，另外提出大型改革方案，示威者即反問「那他們為何不早點提出來」。
學者：和理非升級是回應政府舉措
報道指香港情况類似，特首林鄭月娥直至上月才宣布撤回《逃犯條例》修訂，但暴力示威持續，林鄭看來仍不情願回應包括成立獨立調查委員會等的示威者訴求。查爾克拉夫還指，智利政府派兵到街頭鎮壓，令示威者回想昔日皮諾切特的獨裁統治，評論質疑當局反應過大，令局勢升級。
倫敦大學學院政治學者諾曼（Julie Norman）則稱，這些示威往往一開始「非常和平、非暴力」，「當我們看到示威有時採用其他戰術，那通常是回應政府的新行動」。