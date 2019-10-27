全球示威潮 聯國促聆民心 籲示威者棄暴力安全部隊克制

稱政府失信民眾 社會契約威脅增

古特雷斯（António Guterres）明言，儘管各地情况有別，例如有些示威是物價飛升、貧富懸殊和財政制度傾斜精英的經濟議題所致，有些植根於政治訴求，有些是反貪或歧視，但橫跨各大洲的示威仍有共通點，各方必須回應。他說：「很明顯的是，民眾跟政治建制之間的信任缺失（deficit of trust）正在增加，社會契約（social contract）面對的威脅亦在上升。」

稱民眾要求公平尊重話語權

古特雷斯強調，必須了解示威背後潛藏因素，即使民眾未有示威，他們也是在受苦，希望心聲被傾聽。古特雷斯形容，民眾要求公平競爭環境，包括對所有人皆有效的社會、經濟和金融制度，也希望自身人權獲尊重，並對攸關生計的決定有話語權。他重申深切憂慮部分示威引發暴力或人命傷亡，強調政府有責任維護言論及和平集會的自由，安全部隊必須最大限度克制行動，以符合國際法規範。

他同時呼籲各地示威者仿效印度「聖雄」甘地和美國黑人民權領袖馬丁路德金等的非暴力變革精神，「任何群體都沒有藉口使用暴力」，但他重申「最重要的是」世界各地領袖應聆聽「民眾（面對）的真正問題」。

美國有線新聞網絡（CNN）的分析文章亦有類似觀察，指全球正見證平民受夠統治精英高高在上政策的轉捩點，報道引述倫敦政經學院中東歷史和政治學教授查爾克拉夫（John Chalcraft）的評論，指星火燎原的背後是「對政治精英的更廣泛不信任、對政府權威的危機感，以及各種各樣的抱怨和不滿感覺」。

查爾克拉夫認為，這正是智利、黎巴嫩和香港的情况，即使最初抱怨得到回應後，示威運動依舊持續。他以黎巴嫩為例，政府急急取消引起民憤的「WhatsApp稅」後，另外提出大型改革方案，示威者即反問「那他們為何不早點提出來」。

學者：和理非升級是回應政府舉措

報道指香港情况類似，特首林鄭月娥直至上月才宣布撤回《逃犯條例》修訂，但暴力示威持續，林鄭看來仍不情願回應包括成立獨立調查委員會等的示威者訴求。查爾克拉夫還指，智利政府派兵到街頭鎮壓，令示威者回想昔日皮諾切特的獨裁統治，評論質疑當局反應過大，令局勢升級。

倫敦大學學院政治學者諾曼（Julie Norman）則稱，這些示威往往一開始「非常和平、非暴力」，「當我們看到示威有時採用其他戰術，那通常是回應政府的新行動」。

（綜合報道）