阿根廷今大選 貝隆黨聲勢強

克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）當年憑藉福利和民粹政策，獲支持者譽為「現代貝隆夫人」。現今阿根廷失業率高企，民眾要輪候糧食救濟，尤其希望她打救。8月初選時，她輔助的費爾南德斯（Alberto Fernandez）得票49.5％，比角逐連任的總統馬克里（Mauricio Macri）多出16.5個百分點。此後民調顯示費氏領先幅度繼續擴大。

馬克里民望大跌，在於高估了吸納投資能力，又低估了通漲對其金融政策的衝擊。現時阿根廷9月的年通脹率近38％，貨幣比索自2018年1月貶值七成，貧窮率達至逾35％，去年還要向國際貨幣基金組織借貸570億美元和實施緊縮政策。

現任總統角逐連任 經濟差民望跌

馬克里將現時的經濟災難，歸咎於克里斯蒂娜夫婦由2003年至2015年執政的遺禍。經濟學家也質疑費爾南德斯管治經濟的能力，指他迄今並無明確的經濟政策。

阿根廷有3400萬合資格選民。倘有候選人得票達45％，或得票40％且領先對手10個百分點，即可直接當選。

（法新社）