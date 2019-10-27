比利時涉事港口 僅1%貨櫃測X光

澤布呂赫港口行政總裁庫恩斯（Joachim Coens）表示，該港口向來保安嚴密，貨櫃碼頭周圍設了欄網又上鎖，阻止外人進入。他們一年花86萬歐元（747萬港元）維護貨櫃碼頭安全，一天處理多達7000個貨櫃，全天候由保安員和6隻嗅探犬監護。警察則負責處理剪網潛入碼頭的偷渡客。他指那裏發現的偷渡客，一般來自北非、厄立特里亞、中東衝突地區。

庫恩斯和港務長德格羅特（Peter Degroote）表示，每有貨車運送貨櫃出入，都會對它作多角度拍攝，包括車底。倘是帆布頂貨車，會用二氧化碳儀器和嗅探犬檢測車裏有沒有人，但冷凍櫃則不會那樣檢查。他們也沒有熱力掃描機，而用上X光的，大概只佔所有貨櫃的1％。

警追緝送凍櫃到碼頭違規司機

比利時警方向碼頭取得閉路電視片段，正在查找運送肇事凍櫃到該碼頭的貨車司機。該司機沒有循從常規，提供證明文件或運貨單，反映航運碼頭存在保安漏洞。有關員承認，每400個貨櫃他們僅查其中一個的文件。不過有警官透露，涉事貨車有10次被攝入鏡頭，希望可以盡快識認出該司機的身分。

2014年8月，有從澤布呂赫出發停靠英國蒂爾堡（Tilbury）的貨船卸下了一個偷運人蛇的上鎖密封貨櫃，裏面有35名阿富汗錫克教徒，有12名青少年，全都嚴重脫水和體溫過低。

（衛報/每日電訊報）