英凍櫃人蛇39死 警邀越南助調查

英越南人組織收近20宗失蹤報告

英國越南社群組織VietHome表示，自揭發案件以來已收到近20宗由家人報稱的失蹤個案，年齡介乎15至45歲，憂慮失蹤者或在今次事件中命喪黃泉。該組織已將有關人士的照片轉交英國警方，呼籲家屬暫時不要公開照片。英國廣播公司（BBC）報道，除了日前報道的范氏茶眉，另有5個家庭均表示其親人可能喪生，包括20歲男子阮廷良（Nguyen Dinh Luong）。其父親指阮廷良經常會打電話回家，但自從他上周表示在法國巴黎加入某個團體企圖進入英國後，就音信全無。另有一名19歲女子及26歲男子失蹤，他們的家人指蛇頭突然向他們發還偷渡費用。

埃塞克斯郡警方未有解釋為何最初會判定死者為中國人，但《衛報》報道指，失蹤者有可能攜帶偽造的中國護照。目前中國及越南的駐英大使館均正與英國警方合作調查。警方上周五展開首輪驗屍工作。打擊人口販賣的專家格雷維特（Bernie Gravett）指出，辨認這類個案死者的身分尤其困難，因為他們或使用偽造護照，而且有數以百計的人從相同路線到英國。

越南貧窮兩省 多人為生計偷渡

越南中北部義安省（Nghe An）一個鄉鎮的天主教神父鄧友南（Anthony Dang Huu Nam，譯音）昨日向路透社表示，他正與死者家屬聯絡，相信今次慘劇中大部分死者來自義安省及鄰近的河靜省（Ha Tinh）。鄧友南說，為死者祈禱聲於昨日在該區透過喇叭播出，「整個區域籠罩於哀傷中」。他說：「我仍在為所有受害者家庭收集聯繫方式，並將於今晚舉行儀式為他們祈禱。這對我們社區來說是場災難。」

根據美國反人口販賣組織「環太平洋基金會」3月發表的報告，義安省為越南最窮的省份之一，不少人成為歐洲人口販賣的受害者。至於河靜省今年首8個月已有4.1萬人離鄉別井，到其他地區以至海外尋找工作。在2016年，台塑集團投資的河靜鋼鐵廠引發海洋污染事件，被視為越南最嚴重的環境災難之一，重創當地漁業及旅遊業，許多民眾只能離開家園謀生，疑似遇害的范氏茶眉正是來自河靜省。

涉偷渡勾當 5人被捕

《衛報》報道，不少偷渡到英國的越南男性通常會被安排到大麻農場參與種植大麻，女性則多會到美甲店工作，兩者均有被迫賣淫的風險。他們明白自己是非法逗留英國，故此受剝削亦不敢報案。要從越南偷渡到歐洲，蛇頭通常會索價1萬至4萬美元不等（約7.8萬至31萬港元）。大多數偷渡的年輕人都明白，其家人為了讓自己到歐洲而背負重債，故此他們會長年在大麻農場或美甲店工作，以還清債務。

有越裔蛇頭曾接受法國傳媒訪問，形容人蛇制度分為3級，付錢最多的人蛇可以坐在貨車駕駛室及在酒店住宿，最低級的則被戲稱為「空氣」或「二氧化碳」，意味在部分貨櫃車上缺乏充足空氣。

當局先後於上周五（25日）在斯坦斯特德機場和愛爾蘭都柏林拘捕兩名北愛爾蘭男子，令被捕人數增至5人。同日較早時間被捕的一對38歲夫婦被指是涉事凍櫃車的最後持有人，但他們否認涉事，強調去年已將車售出。

（衛報/BBC/路透社）