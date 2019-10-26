違法向選民送禮 日經濟大臣請辭

《週刊文春》等傳媒報道，菅原2007年左右向所屬選區的選民送出哈密瓜、螃蟹等禮品。菅原日前在眾議院預算委員會表示，要調查是否存在由前秘書所製作的贈禮名單。不過周四（24日）出版的《週刊文春》再爆料，稱菅原就任內閣職位後，秘書曾以他的名義致送帛金給選區內的支持者。公職選舉法規定，政治人物禁止贈送金錢或物品給選區內的居民，又規定除非議員出席喪禮並親手送帛金，政治人物的家屬或秘書以政治人物的名義致送帛金均屬違法。

菅原昨晨出席內閣會議後表示已提出辭呈，稱不希望因為其個人問題導致國會審議工作停滯，或導致政府運作停頓。他亦對自己在任期中途辭職致歉。

安倍改組後首下台閣員

57歲的菅原是東京眾議員，當選6次，今年9月11日安倍改組內閣時獲任命為經濟產業大臣。NHK報道，菅原辭職後，安倍打算任用前地方創生大臣梶山弘志接替。64歲的梶山屬自民黨，是茨城眾議員，2000年以來曾當選眾議員7次，其父梶山靜六曾擔任內閣官房長官和自民黨幹事長等要職。

（中央社）