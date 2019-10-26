華企租島75年 所羅門煞停 省長簽約建經濟特區 司法部指違法

【明報專訊】太平洋島國所羅門群島司法部長穆里亞（John Muria）周四（24日）宣布，該國中部省省長上月跟中國國企中國森田企業集團簽訂有關租下圖拉吉島（Tulagi）的合約違法。森田計劃租賃該島75年，其間建立一個經濟特區，但民眾憂慮中國想在當地興建軍事基地，總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的辦公室早前亦發聲明，指合約必須立即中止。
有關協議於9月22日、即中所建交後一天，由中部省省長馬尼特瓦（Stanley Maniteva）跟中國森田的高層簽訂。根據協議，森田獲得圖拉吉島整個島嶼及其周邊地區獨家開發權，租約長達75年，並可續簽。據《紐約時報》披露的合約內容，圖拉吉島將興建一座漁業基地、營運中心及興建或加強機場設施。
政府斥侵權 島民憂建軍事基地
圖拉吉島面積約兩平方公里，曾是該國首都，擁有軍隊相當重視的深水港，二戰期間美國曾在當地建立軍事基地，現有約2000人居住。當地民眾最初都歡迎協議，因認為可推動當地發展，直至《紐時》披露合約內容後，民眾要求交代物業產權、付款計劃和中國森田的計劃，另外亦有民眾擔心中國在當地興建軍事基地。
總理辦公室亦發表聲明，指合約「不合法、無法執行，必須立即停止」。聲明稱省政府無權就圖拉吉島的合約談判，中國森田在所羅門群島亦沒有外國投資者地位，因此未獲穆里亞同意下不能達成協議。司法部長辦公室亦指協議缺乏時間表等重要細節，並侵害政府權力。
對協議批評者歡迎穆里亞的決定，但警告指森田和其他中國利益集團可能只視之為暫時挫折，不會取消計劃。所羅門群島國會反對派領袖凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea Jr.）認為裁決只屬拖延：「合約有缺陷的事實不代表否定了背後意圖。那些意圖仍然存在。」他指很多中國投資者與所羅門政府之間的協議亦應受更多審查，並補充稱索加瓦雷一直歡迎森田的高層到訪，索加瓦雷早前出訪中國時，亦與森田的高層會面。
馬尼特瓦向路透社表示會遵守政府建議，中國外交部發言人華春瑩則表示不清楚有關事件，但補充稱中方向來提醒中國企業在海外營運要遵守當地法律。森田未有回應事件。