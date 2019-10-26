華企租島75年 所羅門煞停 省長簽約建經濟特區 司法部指違法

有關協議於9月22日、即中所建交後一天，由中部省省長馬尼特瓦（Stanley Maniteva）跟中國森田的高層簽訂。根據協議，森田獲得圖拉吉島整個島嶼及其周邊地區獨家開發權，租約長達75年，並可續簽。據《紐約時報》披露的合約內容，圖拉吉島將興建一座漁業基地、營運中心及興建或加強機場設施。

政府斥侵權 島民憂建軍事基地

圖拉吉島面積約兩平方公里，曾是該國首都，擁有軍隊相當重視的深水港，二戰期間美國曾在當地建立軍事基地，現有約2000人居住。當地民眾最初都歡迎協議，因認為可推動當地發展，直至《紐時》披露合約內容後，民眾要求交代物業產權、付款計劃和中國森田的計劃，另外亦有民眾擔心中國在當地興建軍事基地。

總理辦公室亦發表聲明，指合約「不合法、無法執行，必須立即停止」。聲明稱省政府無權就圖拉吉島的合約談判，中國森田在所羅門群島亦沒有外國投資者地位，因此未獲穆里亞同意下不能達成協議。司法部長辦公室亦指協議缺乏時間表等重要細節，並侵害政府權力。

對協議批評者歡迎穆里亞的決定，但警告指森田和其他中國利益集團可能只視之為暫時挫折，不會取消計劃。所羅門群島國會反對派領袖凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea Jr.）認為裁決只屬拖延：「合約有缺陷的事實不代表否定了背後意圖。那些意圖仍然存在。」他指很多中國投資者與所羅門政府之間的協議亦應受更多審查，並補充稱索加瓦雷一直歡迎森田的高層到訪，索加瓦雷早前出訪中國時，亦與森田的高層會面。

馬尼特瓦向路透社表示會遵守政府建議，中國外交部發言人華春瑩則表示不清楚有關事件，但補充稱中方向來提醒中國企業在海外營運要遵守當地法律。森田未有回應事件。

（法新社/路透社/紐約時報）