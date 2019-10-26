英凍櫃藏39屍案 疑涉越南偷渡客

《衛報》和《獨立報》等報刊登了該家庭公開的照片，顯示26歲女子范氏茶眉（Pham Thi Tra My）的照片和她向母親發放的死亡信息。該信息由該家庭一名朋友翻譯，發信息手機的暱稱是「女兒」，內容大意是「對不起母親，我的海外旅程沒有成功。母親，我很愛你！我無法呼吸，將要死了……對不起，母親。」信息發放時間是39人被發現伏屍凍櫃前約3小時，發信息者自周三起已沒有再用該程式。

手機臨終訊息：無法呼吸

失蹤者的兄弟早前亦在一個論壇上尋人，稱他們付了3萬鎊（約30.2萬港元）給蛇頭，范氏茶眉於10月3日出發到河內，以取得到中國的文件，然後飛到法國再偷渡入英，但上周六（19日）抵達英國時被發現遭遣回法國，最後所知身處地點在比利時，即涉事凍櫃車出發的地點。該家庭表示，正向英國當局追查女兒是否死者之一。越南駐英大使館證實已接觸英國警方，以了解死者是否包括一名越南失蹤者，正等候消息。

越組織：至少6家庭憂親人遇難

越南一個民權組織稱，得知有最少6個家庭都擔心他們的家人是死者之一，他們全都是打算經中國前往英國。其中3個家庭曾在周三都收到信息，顯示各家庭的3名兒子將會抵達英國，要準備繳付偷渡費用，但隨後聯絡人士消失。

英國法醫病理學家舒柏（Richard Shepherd）表示，驗屍工作將緩慢而有組織的程序，會研究死者衣著、有否珠寶助識別身分和有否護照等文件。他又指專家將研究死者如何進入貨櫃、有否受虐、遭性侵、被打或被迫進入貨櫃。《衛報》引述有報道指調查人員集中調查北愛爾蘭3名黑幫成員，《每日電訊報》則引述保安部門消息指，他們正調查一個阿馬郡南部與異見民兵部隊有聯繫的犯罪組織。警方昨日在西北部拘捕同為38歲的一對夫婦，懷疑他們串謀偷運人蛇。

環時歸咎英國 惹內地網民抨擊

另外，中國《環球時報》周五發表名為《39名中國人慘死，英國該負責任》的社評，指事件在歐洲和英國眼下發生，顯示英國與相關歐洲國家沒盡到「避免他們死於非命」的責任。總編輯胡錫進周四亦在微博稱，英國發生過數次中國偷渡客死亡事故，質疑這類人道災難何以總發生在英國。不少內地網民在胡錫進的微博上反駁稱事件錯不在英國，中國應反思人們為何偷渡到英國。

（BBC/衛報/中央社）