韓棄「發展中國家」特權 中國受壓 農民不滿抗議 專家：屈服特朗普

副總理兼企劃財政部長官洪楠基昨表示，該國國內生產總值在世界排名第12，出口為世界第6，（每年）人均收入達3萬美元（約23.4萬港元），這些都是優異的經濟成績表，「考慮到我們的經濟地位，很難再被國際社會視為發展中國家」。洪楠基申明，韓國在日後談判時不會要求發展中國家的特殊待遇，但強調「不是放棄（發展中國家）地位」。

財政部聲明說，韓國並未放棄其作為發展中國家已經獲得的特權，今次決定只會影響未來的世貿組織談判。韓國將繼續遵守先前作為發展中國家簽署而世貿認可的協議，並在農業與氣候變化範疇繼續維持「發展中國家」地位，盡力保護大米等敏感農業項目。

稱非放棄地位 續保護農業

韓國在1995年WTO成立時自決為發展中國家，翌年雖加入被視為「發達國家俱樂部」的經濟合作與發展組織（OECD），但是在農業領域一直行使發展中國家的特權。發展中國家在履行自貿協定時，可享有較長的落實時間表，更能保障本土企業及提供補貼，例如韓國對入口大米徵收513%關稅。

政府的決定令向來依靠特惠保障的韓國農民不安。33個農業組織昨晨即到外交部外抗議，要求政府撤回放棄發展中國家優惠的方針，質疑政府此舉等同「放棄通商主權與糧食主權」，擔心日後補助金會減少，亦憂美國將逼迫韓國開放農產品市場，令韓國農產品價格下瀉。

美曾稱中港澳「佔便宜」

韓聯社分析認為，今次韓國政府的決定與美國總統特朗普早前施壓有關。他今年7月底曾點名批評世貿的發展中成員，包括中國大陸、香港、澳門、新加坡、阿聯酋和韓國等「佔便宜」，不應藉特殊待遇享有不公平貿易優勢。他主張，如符合4個特定條件者（見表），世貿都應撤銷其發展中成員資格。新加坡及巴西此後陸續表明不會在貿易談判中尋求發展中成員的特權。

中國作為世界第二大經濟體，亦曾被美國多番要求放棄發展中成員地位。韓國仁荷大學國際通商系教授鄭仁教認為，今次韓國的決定「是特朗普向中國施壓的勝利」。他說：「如果韓國沒有改變地位，中國仍可能抵抗美國的壓力，如今中國堅持的理由就更少了。」

（綜合報道）