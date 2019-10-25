英研究：有機農耕反增碳排

這份由英國雷丁（Reading）大學和克蘭菲爾德（Cranfield）大學等學者合撰的最新研究指出，雖然跟傳統耕作方式相比，完全有機耕種的溫室氣體直接排放量較少，但食物產量也會隨之下降，反而需要進口更多食物，導致外國須多花約5倍土地面積來滿足英格蘭與威爾斯的需求。相較於傳統農法，百分之百有機耕種的溫室氣體排放總量將會攀升21%。

食物產量下降 需增食物進口

英國廣播公司（BBC）報道，農業目前佔英國溫室氣體排放總量9%左右，涉及因素包括農民使用人工肥料、動物釋出甲烷以及土壤狀態改變等。

研究人員不否認有機耕種對水質、空氣、自然生態多樣性等的好處，而完全採用有機農法可使農作物生產的溫室氣體排放量減少約20%，畜牧業則可減少4%左右。不過食物產量跟傳統農法相比，估計會大幅下跌40%左右。至於牲畜方面，雖然牲口數量增加，但牲畜體重減少，再加上有機管理的育肥期更長，總肉量也會減少。若要滿足糧食需求，就須透過進口來填補短缺，令外國須多花5倍土地面積。

不過，有專家質疑上述研究建基於人們不會改變飲食習慣的假設而得出結論，在全球健康飲食趨勢下，畜牧業可減少生產損害環境的東西，例如是牲畜飼料，用作製作加工食品和生物燃料的商品農作物等，因而對環境更有利。

研究報告刊於《自然通訊》期刊。

（BBC/中央社）