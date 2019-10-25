美參院提案 促學校審查學生網上活動

今次法案由得州共和黨參議員科寧（John Cornyn）提出，他亦是當地最大規模擁槍權游說組織「美國全國步槍協會」（NRA）的長期盟友。法案內容包括更新「兒童網絡保護法案」，要求公立學校監控或會自殘或對他人作出極端暴力行為的未成年人的網上活動，以及加快執行大型槍擊案犯人的死刑等其他措施。後者為總統特朗普一向主張，惟同樣未有有力證據支持。

稱防範槍案 提案者為NRA盟友

鑑於校園槍擊案威脅，美國上千個校區的學校已向科技公司購入技術，全天候掃描數百萬名學生透過官方學校帳戶，在校園電郵、網上聊天及共享文件撰寫的內容，以檢測有自殺念頭或計劃在校園開槍的個案，法案則在於擴大監控至聯邦授權的規模。

智庫「未來私隱論壇」（Future of Privacy Forum）的教育私隱主管萬斯（Amelia Vance）認為，法案將迫使學校默認是須受監控的地方，若法案通過，近萬個校區必須購買新產品以實施政策，這意味需要在現行有證據表明有效的措施上撥走資源，包括支援精神健康和諮詢服務等。

（衛報）