分析：獨裁強人陰魂不散 民主制下極右復燃

在內戰和獨裁統治時期的受害者及其親屬的眼中，佛朗哥堪比納粹德國元首希特勒，但佛朗哥的約40年統治背後，其實有巨大的保守派民眾支持作基礎。這要先談到西班牙內戰，其背景是王室衰微，以及國家深陷蘇聯和納粹德國影響的極左和極右勢力傾軋。佛朗哥的抬頭反映保皇派跟極右派合流，對付極左派和地方分離主義者（尤其是加泰隆尼亞和巴斯克）。

保守派阻撓 「轉型正義」難實踐

這些思想未因屠殺和打壓而根絕，反在他死後逐漸重回政治舞台。在佛朗哥死後的民主改革，改採西歐社會民主主義的新世代左派（工人社會黨）獲重新納入政治體制，儘管公然打佛朗哥旗號的政黨不受待見，但保守派選民仍聚集在舊政權中人組成的人民黨周邊，形成左右角力的政治格局。有評論指出，正是佛朗哥陣營的在民主制度下的重組，令左派清算佛朗哥政治罪惡的訴求充滿障礙——遷葬爭議經年到現在才能落實，便是「轉型正義」（Transitional Justice，即民主國家對過去獨裁政府實施的違法和不正義行為的彌補）困難的體現。

在地方民族主義問題上，巴斯克初期延續暴力恐襲路線，加泰隆尼亞反而選擇妥協。千禧年後局勢漸變，埃塔（ETA）在巴斯克民眾厭倦暴力下放低武器，經濟造好的加泰反藉地方財政權爭議重提獨立訴求，惹來中央政府強硬取締。但加泰獨立呼聲再響，反激發極右重新抬頭——今年4月大選躋身國會的聲音黨（Vox）便是代表，儘管該黨嘗試淡化跟佛朗哥主義的聯繫，但不少評論皆認為，聲音黨的崛起反映佛朗哥的影響陰魂不散。

明報記者