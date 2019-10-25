佛朗哥靈柩遷出烈士谷 爭議多年 西班牙首相：邁向國家和解

重新葬於家族墓園

遷葬儀式於昨晨舉行，佛朗哥（Francisco Franco）的靈柩在烈士谷（Valle de los Caidos）的教堂起出，經檢查後由8名佛朗哥家族成員搬出教堂，其後送上直升機，再運到馬德里市郊埃爾帕多的明戈魯維奧（Mingorrubio）公墓，重新安葬在其妻子墓地旁邊。當局為防外界錄影過程，故在墓地豎起帳篷，又派人看守，在場人士亦須經檢查以確保無錄影或錄音。佛朗哥遺骸先放進鋅製箱子以加強保護，再置於木棺內運送至新墓地。

佛朗哥1930年代西班牙內戰期間掌權，至1975年離世，曾以血腥和暴力方式打壓國內左派和地方分離主義。他生前下令興建烈士谷，聲言紀念內戰死者和尋求和解，但死後獲安葬於烈士谷教堂，被質疑是變相表彰這個沾滿血腥的獨裁者。

葬烈士谷被質疑表彰暴行

西班牙民主化後，國內左派視烈士谷遷葬為轉型正義的一大訴求，到桑切斯政府去年6月上台後提上議程。遷葬決定曾引起佛朗哥家族、以他命名的基金會和管理陵墓所在教堂的本篤會反對，但最高法院上月底終批准遷葬。

歷史學家：我們已等了數十年

桑切斯昨日發表電視演說，強調這是向國家和解踏前一步。他說：「現代西班牙是寬恕所締造，但不可以由遺忘所締造……今天，西班牙在履行自身的責任。」93歲退休歷史學家桑切斯-阿爾博諾斯曾被迫參與修建烈士谷，這次遷葬在他看來是姍姍來遲，他說：「我們等候他從紀念碑消失已經等待了數十年，這是西班牙的恥辱。所有像佛朗哥之流的歐洲獨裁者——希特勒、墨索里尼——都消失了，但不像他這樣有墓地受尊崇。」

（綜合報道）