人權組織指控敘政府72酷刑虐犯

滾水燙刀削身 8年虐死1.4萬人

SNHR透過與生還者與目擊者的訪談得知敘國政府虐囚情况，並由一名曾為敘國政府服務的攝影師所拍攝逾6000張敘國人遭殺害的照片等資料，推斷受害人數。報告稱，政府人員會以滾水燙囚犯，削下他們的身體部分，強姦他們及施以其他性暴力，甚至容許新手醫生利用囚犯訓練開刀。

有目擊者稱，曾有拘留設施人員故意向一名15歲少年全身噴滿殺蟲水後點火，再以紗布包裹，其後不時用刀挑起他的皮膚取樂。亦有倖存者稱獄卒會故意將精神有異、陷入歇斯底里的囚犯與健康者同囚，造成可怕的精神折磨。

敘國估計有120萬人在內戰期間被囚，該國政府一直否認涉虐囚。SNHR亦記錄最少57宗由當地極端伊斯蘭勢力造成的虐待至死個案，由反對派武裝造成的有43宗，美國支持的庫爾德武裝「敘利亞民主力量」（SDF）造成的亦有47宗。

另外，美國總統特朗普周三（23日）宣布，由於土耳其已承諾對敘北永久停火，他已下令取消針對土耳其相關制裁措施。他強調美國將改變中東政策，不再讓美軍犧牲，美國「將讓別人為這片長久染血的土地作戰」，又稱與土耳其的談判挽救了無數性命。

美國早前宣布由敘北撤軍，變相容許土國向敘北的庫爾德族武裝動武，招來炮轟。美國防長埃斯珀周三訪問伊拉克時表示，否認此前傳媒報道稱從敘國東北撤出的約1000名美兵將部署至伊拉克西部、助打擊「伊斯蘭國」（ISIS）的說法，強調美國進出伊拉克均需伊拉克政府批准。

（衛報/路透社）