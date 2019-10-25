美共和黨議員衝擊閉門彈劾調查

閉門聽證會舉行時規定未經許可者不得內進，對攜帶手機等電子設備亦有限制。庫珀在當地時間早上9時多抵達國會後，由佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）帶頭的20多名共和黨議員隨即闖入會議室，要求取得近幾周聽證會的全部證辭及開放予所有議員和傳媒參與。當中不少人帶着手機，透過Twitter交代即時情况，其中亞利桑那州的比格斯（Andy Biggs）批評民主黨實行「蘇聯式」的彈劾調查。他們在午飯時間仍留守會議室，甚至叫了薄餅和快餐外賣，最終聽證會延遲逾5小時才開始。

反映形勢對特朗普不利

眾議院有3個委員會負責處理今次彈劾調查，包括情報委員會、外交委員會及監管和政府改革委員會，其民主、共和兩黨成員的比例分別為13比9、26比21，以及24比17，兩黨的委員會成員均有權出席閉門聽證會及向證人提問，而參與今次行動的共和黨人均非上述委員會的成員。過去幾周不少關鍵證辭均獲公開，而且有助證實舉報人當初的指控。其實過去兩黨展開的不少國會調查在初步階段都是閉門舉行，包括共和黨在奧巴馬政府時期，就2012年美國駐利比亞班加西領事館遇襲展開的調查。

民主黨人對共和黨「衝擊」聽證會感憤怒，又指特朗普曾於周一要求共和黨人「硬起來對抗」彈劾調查，相信今次行動的時機並非巧合。民主黨期望能於年底前完成調查。《紐約時報》報道，有共和黨人私下承認目前形勢對特朗普不利，難以為他作出有力的辯護，終導致周三硬闖聽證會這種混亂和失禮的場面出現。

（衛報/CNN/紐約時報）