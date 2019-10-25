英東岸逾60小港登岸處「無人管」

根據法國、比利時與英國官方統計，從法國和比利時企圖偷渡到英國的非法移民當中，前十名國籍依序為人權遭嚴重打壓的非洲國家厄立特里亞、伊拉克、阿富汗、伊朗、阿爾巴尼亞、蘇丹、越南、巴基斯坦、敘利亞和埃塞俄比亞。近幾個月，也有來自菲律賓、尼日利亞和幾內亞的難民企圖搭船險渡海峽。

許多抵達英國的非法移民終生都不再離開。約有4萬名尋求庇護失敗的難民被要求離開英國，但在過去4年，這些必須返國的難民確實回國的比率下降了42%。

英國全國警察首長協會（NPCC）中負責偷渡與奴役問題的索耶（Shaun Sawyer）接受廣播節目訪問時說，英國被犯罪組織視為相對容易的目標。至於某些容易被盯上、安檢相對弱的小港口，他表示：「你無法把英國變成戰略要塞。」

可檢測二氧化碳查貨櫃人蛇

這次39名死者所在的冷凍貨櫃，是抵達埃塞克斯的泰晤士河港口柏弗利特。根據英國國家打擊犯罪局，這是「比較不繁忙」的港口之一，也是偷渡客較常利用的港口。其他較常被用於偷渡的東岸港口還有同在埃塞克斯的蒂柏里（Tilbury）及赫爾（Hull）等。根據2016年發布的邊境調查報告，英國東岸大約有62處小港口和登岸處「無人管理」。技術上，要檢查貨櫃是否有偷渡客可利用二氧化碳檢測儀，但報告中說，許多東部港口缺乏人手和器材。

（中央社）