英警：櫃車39屍全為中國人 愛爾蘭公司租用 比利時發貨

埃塞克斯郡警方昨日的聲明指出，周三凌晨在格雷斯市（Grays）Waterglade工業園區發現的39具遺體有31男8女，包括1名年輕女子，並相信他們都是中國人，當局會經完整驗屍程序確認死因後，才會再確認他們的身分。警方除了展開謀殺調查，亦同時調查案件背後是否跟有組織犯罪網絡有關。

警查有組織犯罪

初步調查發現，25歲拖頭司機羅賓遜（Mo Robinson）上周六從愛爾蘭首都都柏林，駕着租借回來的貨櫃拖頭，經汽車渡輪抵達威爾斯，至周三凌晨駛到英國東南部珀弗利特（Purfleet）港口接收貨櫃。涉案貨櫃在23日凌晨12時30分抵達集運中心，過了35分鐘，羅賓遜於凌晨開着貨櫃車頭把貨櫃拖走。約在凌晨1時30分，羅賓遜於停在華特格雷德工業園區（Waterglade）的冷凍貨櫃內發現39具屍體。英國《太陽報》報道，羅賓遜當時想完成文件工作，打開貨櫃門發現屍體，立刻通報警方與救護單位。

涉案貨櫃是從比利時運赴英國，由愛爾蘭公司GTR Trailer Rental Solutions租用。比利時聯邦檢察辦公室指涉案貨櫃周二下午抵達澤布呂赫（Zeebrugge），同日由貨輪運往埃塞克斯郡，發言人表示，他們未知39人何時被放到貨櫃內，或事件是否在比利時境內發生。該貨櫃周二晚抵達珀弗利特港口，按推算，在羅賓遜打開貨櫃門時，裏面的人估計待了最少15小時，估計他接到貨櫃時裏面的39人都已死亡。由於涉事的是個裝有冷藏裝置的貨櫃，英國有傳媒懷疑製冷機在事件中被開動，櫃裏的人可能在-25℃極低溫下凍死。另外，涉案貨車拖頭在保加利亞登記，該國官員稱，該貨車拖頭2017年在瓦爾納市（Varna）由一名愛爾蘭女子的公司登記，但同年該車已離開保加利亞。

涉案25歲司機羅賓遜被捕後，警方獲准延長扣查他，警方集中調查他是否知悉將要運送懷疑偷渡客。警方周三晚亦搜查北愛阿馬郡（Armagh）兩個懷疑跟羅賓遜有關的地點。涉案貨櫃車連當中屍體昨已被送到蒂爾伯里碼頭（Tilbury Docks）附近，方便調查遺體和保障受害人尊嚴。這宗慘劇令人聯想到2000年英國多佛爾港貨櫃58人死亡事件，死者同樣來自中國。英國當局過去數年均警告過，偷渡客可能轉向荷蘭和比利時港口入境英國，因為英國多佛爾港和法國加萊之間的最繁忙的商貿航線加強了保安檢查。

中國使館派員確認情况

中國外交部昨日回應稱，正核實有關死者為中國人的報道，中國駐英使館昨日表示派員到場確認情况，而中國駐比利時使館稱高度關注事件，已要求比利時警方全面調查。

（衛報/ITV/BBC/每日電訊報/每日郵報）