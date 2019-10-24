批前朝靠韓「不光彩」 金正恩命拆金剛山景區

朝中社等官媒報道，金正恩視察金剛山觀光區時批評該處難看得「似災區的臨時草棚或隔離病房」，建築物沒有民族性、建築美學落後，兼且缺乏管理和破爛，他要重建展現朝鮮民族特色兼配合自然景觀的建築，最終與東岸的元山葛麻海岸旅遊區、馬息嶺滑雪場串聯成文化旅遊區。

改建朝鮮式建築

金正恩還反對世人視金剛山為朝韓「共有物、兩韓關係象徵和縮影」，他批評說：「因前任者想坐享其成，輕率地給別人租借旅遊區的錯誤政策，金剛山十餘年來被擱置和造成缺陷。真可惜這片土地！在國力脆弱的時候，前任者要依賴別人的政策是非常錯誤的。」此番言論，被韓聯社、朝鮮日報等媒體解讀是在批評金正日。

韓國現代集團創辦人鄭周永1998年送1000頭牛給朝鮮，獲金正日批准獨家開發及經營金剛山旅遊產業。該處建有港口、酒店、溫泉度假村等設施，曾開放給韓國人度假。2008年7月當地發生朝軍槍殺韓國遊客事件後，韓國政府不准北赴，度假區從此荒廢，2010年朝鮮單方面宣布沒收該處資產。去年9月「文金會」平壤共同宣言，曾協定重啟金剛山旅遊。

韓國統一部回應表示，政府將從保護公民財產，遵循雙方協議精神、重啟並活化金剛山旅遊的立場出發，與朝鮮磋商清拆事宜。

（朝中社/Newsis）