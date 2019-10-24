比利時殘奧金牌得主安樂死

40歲費福爾特患脊柱退化絕症

費福爾特14歲確診後長年受退化性肌肉疾病煎熬，經常疼痛、雙腿癱瘓。不過她依然熱愛運動，會玩輪椅籃球、游泳，甚至三項鐵人賽。她還參加過兩屆殘奧，其中2012年倫敦奧運贏過輪椅賽100米金牌和200米銀牌，2016年里約熱內盧奧運贏得400米銀牌和100米銅牌。

然而，就在巴西參賽那一年，她連視力都失去，還有癲癇，止痛藥作用也愈來愈低，使她徹夜難眠，不得不告別體壇。她當時說：「我依然享受每一刻。當我的壞日子多於好日子的時刻來到，那麼我會動用安樂死自願書，但那時候未至。」

她於2008年已簽署安樂死自願書。2017年在病牀受訪時稱「不想再受苦」，她在給摯愛撰寫道別信中安排身後事，例如希望在臨終時，從紅盒子放出白蝴蝶，希望把骨灰撒入她自2008年起每年都去度聖誕節的西班牙蘭薩羅特島的海洋。

她曾謂體育是她活下去的理由。其生前Instagram最後一則帖子上載了參賽的照片，寫道：「忘不了那些回憶。」

（法新社/每日郵報）