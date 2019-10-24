瓦努阿圖擬增入籍審查 中國人申請增 惹外界疑慮

護照銷售佔政府年收1/3

瓦國自2016年推行新移民計劃，只需在當地投資大約15萬美元（約117萬港元）即可申請入籍。申請人可通過海外的指定機構辦理手續，甚至不需要踏進該國領土，最快一個月就能完成。

由於費用相對低廉、手續簡單，而且其護照可免簽證進入129個國家或地區，包括歐盟和香港，因此吸引不少人申請，尤以中國人為主。計劃3年前推出至今，當局已向外國人發放逾4000本護照，為瓦國帶來逾2億美元（約15.6億港元）收益，護照銷售佔去年政府收入的三分之一。

有香港代理商向英國廣播公司（BBC）稱，內地人在中國沒有安全感，希望到歐洲開辦銀行戶口及購置房地產等，因此特別喜歡瓦國護照。惟該計劃多次傳出醜聞，引起歐盟對計劃管制的憂慮，包括瓦國涉嫌於7月應北京要求，協助中國公安把涉嫌干犯中國罪行的6名中國公民引渡回國，當中4人持瓦國護照，其間完全沒經過瓦國法院或上訴程序，外界質疑政府容許在瓦國執行中國法律。

被指曾助「送中」 歐盟關注

與此同時，西方國家亦憂慮中國在太平洋地區的影響力日漸顯著。目前有6個太平洋島國已選擇與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。雖然大多數島國的人口不到百萬，但它們擁有聯合國的投票權，而且控制太平洋海域的戰略運輸路線。

瓦國外長列根瓦努（Ralph Regenvanu）接受《金融時報》訪問時，承認對申請入籍者缺乏精準審核，導致該國和其他國家的雙邊關係受負面影響，因此重新評估計劃非常重要，預計將於明年3月的大選前完成審查。

總統塔利斯（Moses Obed Tallis）本月初亦曾批評現有移民計劃，稱申請者根本沒興趣在瓦國投資，削弱本地經濟發展，並損害憲法賦予該國人民的地位。列根瓦努坦言，瓦國的經濟影響力有限，別無選擇下只好在聯合國等國際組織中，策略性運用手中的選票，目標包括吸引中國等大國投資當地基建。他形容與傳統的合作伙伴澳洲相比，中國對瓦國的興趣及投資都大幅增加，但他不認為北京在太平洋地區擁有過大控制權，強調會確保為民眾利益制定的法律能全面執行。

（金融時報/BBC/RNZ）