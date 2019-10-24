挫敗中取突破 約翰遜難言贏輸

【明報專訊】約翰遜政府力推的兩項脫歐相關議案，最終一過關一否決，贏輸是否參半？BBC政治新聞主編金斯貝格（Laura Kuenssberg）認為，這結果很難非黑即白描述。她形容對約翰遜來說，程序動議遭到否決，無疑是重要挫敗，畢竟這等於他幾乎不可能按原訂計劃在10月31日脫歐——她認為歐盟幾乎不可能拒絕英方延期申請；但從另一角度，脫歐協議草案二讀過關，始終是約翰遜的重要勝利，畢竟其前任的文翠珊此前闖關4戰4敗，他卻取得政治突破。
議員妥協投票 未算真支持
不過，金斯貝格也指出，國會議員如今只通過了二讀，距離最終通過道路仍遠。《衛報》評論作家弗里蘭（Jonathan Freeland）更提醒，二讀過關不代表在二讀投贊成票的議員全部都會在終極投票中支持——正如工黨議員德皮耶羅（Gloria De Piero）自言，她在二讀投了贊成票，「不是因為我支持協議，而是因為我不支持」，她的意思是希望在三讀時修訂協議內容。弗里蘭指出，二讀中的30票優勢中，包括不少要求英國留在歐盟關稅同盟、又或插入二次公投條件的議員——「那些國會議員不應被視為協議的支持者」。
（BBC/衛報）
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