約翰遜版協議過二讀 動議迅速立法遭否決 押後脫歐幾成定局 德法放風小延期

下議院前日再度表決首相約翰遜提出的「脫歐協議草案」（Withdrawal Agreement Bill），結果在329票贊成對299票反對下通過二讀，是首次見到有脫歐協議版本獲過半下院議員認可。但約20分鐘後，議員又以322票對308票的14票之差，否決了政府提出的「程序動議」（programme motion），即設置僅3天的緊湊時間表處理繁複的脫歐立法。

目前距離原定脫歐限期不足10天，意味着相關脫歐立法不可能趕及完成，若要避免無協議脫歐，則只餘延期脫歐的唯一選擇。約翰遜政府隨即叫停脫歐協議的審議進程，並跟歐盟商討延期脫歐的選項。

圖斯克籲成員國「書面程序」接受

約翰遜上周六已連發3信，既不情願地向歐盟申請延期脫歐3個月，又解釋此舉只是遵守《彭浩禮法案》的規定，另外又暗示布魯塞爾可否決延期申請。歐洲理事會主席圖斯克昨日回應英國國會投票的新僵局時稱，如今他會建議其餘27個成員國以「書面程序」接受英方的延期脫歐要求，即應該不會再召開緊急歐盟峰會。歐盟實際上會批出多長的延期成為焦點。

英國傳媒報道，約翰遜計劃一旦歐盟批准3個月之久的延期，將放棄整個脫歐協議草案，尋求在聖誕前重新大選，希望重振保守黨在國會的優勢，加強通過脫歐協議的籌碼。

法稱准延數天 德倡「兩三星期」

歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶昨稱，需要英方先釐清下一步走向，其餘27國才能作出決定。但法、德兩國似乎傾向短期一些：法國歐洲事務部國務秘書蒙特查林稱，巴黎準備批准「數天」的「技術性」延期，以供英國國會完成批准協議的程序，但反對旨在「重新商討協議」的更廣泛延期；德國外長馬斯亦稱，如果有正確的政治理由，他們對向英方批出短期延期持開放態度，例如給予「兩至三星期」供英國國會「以合理方式」落實批准協議，將不成問題。德國政府發言人昨日再度暗示，不會反對英國延期脫歐。

約翰遜晤郝爾彬商談無果

約翰遜昨跟工黨黨魁郝爾彬會面，商討新版本的「程序動議」，但雙方未有成果。工黨發言人強調，郝爾彬堅持要求首相同意交出「合理的時間表」去審批脫歐協議草案，又指一旦無協議脫歐的危機解除，工黨將支持重新大選。工黨影子司法大臣伯根同日較早前稱，相信脫歐協議審議只須「數周」時間。但首相府消息反擊指，郝爾彬除了要求更多脫歐延期，以及爭取把明年浪費在公投之上，即別無其他政策。

（BBC/衛報/金融時報/路透社）