南極臭氧洞縮小 專家稱非復原

稱因異常高溫減慢臭氧消耗

臭氧層破洞通常在南半球的深冬擴大，一般可達至約2072萬平方公里，但破洞上月8日擴至1630萬平方公里的本年高峰後，到本月初已縮小至約1000萬平方公里，相當於中國版圖面積，是有觀測以來最小。往年這個時候，臭氧破洞面積是現時的兩倍。

NASA表示，上月距離地表約20公里高處的平流層溫度（stratospheric temperatures）較正常高達16℃，是自觀測臭氧層破洞以來最熱的一年。今次是40年來第3次因氣溫較高而令臭氧層破洞縮小，類似情况在1988及2002年也發生過。科學家稱，沒有發現這情况與氣候變化有關，正嘗試了解這罕見情况。

臭氧層可以阻擋紫外線，防止人類患上皮膚癌和白內障。氯化物及溴化物等人工合成化合物與大氣中的臭氧產生作用，令臭氧減少，臭氧層就會形成破洞。多國在1987年簽署的《蒙特利爾議定書》（Montreal Protocol），規管使用會產生那些化合物的冷卻劑等產品，預料那些化合物減少後，南極臭氧層可在2070年或之前，回復到1980年水平。

（CNN）