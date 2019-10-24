俄土達協議 共驅庫族民兵巡敘北

特朗普讚好情况 撤對土制裁

美國總統特朗普昨天對土敘邊界情况讚好，其後更宣布會解除最近針對土耳其暴力的制裁，「除非又發生一些我們不高興的事」，但參議院外交委員會民主黨領袖梅倫德斯批評，美國顯然在敘利亞問題上被邊緣化。

土耳其昨日停止進襲敘利亞北部，俄國則按與土耳其的諒解備忘錄，派出憲兵隊向敘北邊境城鎮科巴尼（Kobane）邁進，擬與敘利亞邊境衛隊合力由周三正午起計的150小時內，將庫族民兵逐出土敘邊界以南32公里範圍。敘軍將沿全長約120公里的土敘邊界設立15個檢查站。到10月29日，除了最多庫爾德人聚居的卡米什利（Qamishli），俄、土將聯合巡邏該區域。

克宮警告庫族若不撤退，敘、俄雙方都會離開，令他們須面對「土國軍隊的重擊」。

特朗普昨晨在Twitter表示，土敘邊境的新狀况是「大成功」：「停了火，戰鬥行動結束。庫爾德人都安全及與我們良好合作。被擒的ISIS俘虜確保被關押了。」不過鷹派外交政策研究員杜博維茨（Mark Dubowitz）抨擊，「大成功」是俄羅斯如今獨霸敘利亞，普京成了中東大國政治的主要話事者。

（法新社/BBC/紐約時報/今日美國報）