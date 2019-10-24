駐烏大使：特朗普軍援換查拜登父子

泰勒作證稱，7月28日曾與白宮國家安全委員會高級助手莫里森通話。對方向他透露，美國駐歐盟大使桑德蘭在華沙與烏克蘭總統澤連斯基親信葉爾馬克時，曾告訴對方，「除非澤連斯基承諾追查（拜登兒子亨特曾任職的烏克蘭能源企業）Burisma，否則那筆援助金不會下達」。美國國會原批出3.91億美元（約30.5億港元）的軍事援助予基輔，但7月初被暫緩。到9月1日，桑德蘭更親自告訴他，特朗普「希望澤連斯基總統公開表示，烏克蘭將調查Burisma與烏克蘭涉嫌干預2016年美國大選」。

稱美外交受「非正式決策渠道」破壞

泰勒表示，8月起覺察到美烏關係和美國官方外交政策，「基本上受到不正規、非正式美國決策渠道所破壞」，那渠道的成員包括桑德蘭、國務院烏克蘭問題特使福爾克爾、能源部長佩里和特朗普私人律師朱利亞尼。

泰勒9月傳簡訊給桑德蘭時說：「我們現在難道要說安全援助和白宮會面的條件是（烏克蘭展開）調查嗎？」泰勒稍後向桑德蘭更明白表達其保留態度，「為獲得政治競選活動方面的協助而扣住安全援助，依我之見實在太瘋狂」。他保留與桑德蘭之間通訊紀錄，被視為重挫特朗普之前表示並非以軍援為交換條件向澤連斯基施壓的說辭。

（有線新聞網絡/霍士新聞/法新社）

（烏克蘭門）