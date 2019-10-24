歐洲前線邊境增圍欄 貨車偷渡增

憂英脫歐收緊政策「趕尾班船」

英國在十多年前曾是華人偷渡的熱門地點，其中在2000年多佛爾港慘案中，有58名華人偷渡客在貨櫃車上窒息而死，引起全國關注人蛇走私集團猖獗的問題，後來警方搗破一個華人人蛇走私集團，9名華人黑幫成員因涉案在荷蘭被判囚。雖然近年華人非法移民的數字大幅下降，但取而代之的是來自中東及非洲的人蛇。目前英國並沒有準確的非法移民官方數據，前內政部移民執法部主管伍德（David Wood）曾於2017年表示，當局估計每年有15萬至25萬名外國人沒有如期離開英國，所有種類的在英國非法居留者更可能有逾120萬人。不少偷渡客抵達英國後會主動找警方尋求庇護，目前在當地尋求庇護者的人最多來自敘利亞、厄立特里亞、蘇丹、伊朗及阿富汗等國家。

最多人會經由離英國最近的法國港口城市加來（Calais）偷渡到英國，不過根據英國國家打擊犯罪調查局（NCA）去年發表的評估，隨着法國關閉加來及鄧寇克的難民營，或會增加難民透過人蛇走私集團偷渡到英國的風險，亦令走私集團開始集中到鄰國比利時。由於英法在加來攜手打擊貨車偷渡，例如在通往港口的道路修建逾1.5公里長的圍牆，令難民更難在貨車駛近時上車，加上不少人憂慮英國脫歐後會收緊移民政策，因此冒險「趕尾班船」，乘坐橡皮艇到英國的人自本年初大幅增加，其中尤以伊朗人為主，不過乘搭貨車仍是最主要的偷渡途徑之一。

（BBC/Sky News）