保加利亞註冊貨車 抵英藏39屍 恍如多佛爾港慘劇翻版 約翰遜震驚

當地傳媒報道，警方於當地時間周三（23日）凌晨1時40分（香港時間早上8時40分）收到救護服務報告，到達倫敦市中心東北約30公里的埃塞克斯郡格雷斯市（Grays）Waterglade工業園區，發現39人倒臥該輛紅色貨車的白色貨櫃內，全部當場證實死亡，死者包括38名成年人和一名青少年。

19年前慘劇 58中國人蛇亡

警方以涉嫌謀殺罪拘捕來自北愛爾蘭的25歲男貨車司機。BBC引述地方傳媒指被捕的北愛男司機名為羅賓遜（Mo Robinson）。警方初時表示，相信貨車自保加利亞出發，上周六（19日）經威爾斯西北部的霍利黑德（Holyhead）港入境。埃塞克斯警方其後澄清，稱貨車從比利時澤布呂赫經渡輪運到泰晤士河畔的珀弗利特（Purfleet）。

首相約翰遜（Boris Johnson）昨表示，對這悲劇事件感到驚駭，稱內政部正不斷向他更新發展，亦會與埃塞克斯警方密切合作了解事件始末。他又說，大家都知道販運人口情况仍然持續，所有參與偷運人蛇的人都必須被緝拿歸案。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）說，對消息感到震驚和難過。保加利亞外交部昨日稱，該貨車是由一名愛爾蘭女性擁有的公司在該國註冊登記。

警方表示，需要一段長時間辨認死者身分，暫時未能確定他們是否東歐、中東或南亞人蛇，但保加利亞等多個東歐國家都屬於歐盟，國民可自由進出英國。英國對上一次發生人蛇偷渡慘劇是在2000年6月，60名中國人蛇從一輛荷蘭註冊貨車經比利時前往英國，在多佛爾港被發現，僅兩人倖存。不過，多年來貨車因在歐洲過境甚少受截查，當局亦無力逐一檢查每日入境的數以千計貨車，因此這依然是偷渡闖境主要途徑。

設冷凍裝置 貨櫃內可低至-25℃

英國貨運協會北愛政策經理萊恩尼（Seamus Leheny）說，假如貨車確實自保加利亞經霍利黑德入英，屬非正規迂迴貨運路線，料為避檢查，路程需多一天。公路運輸協會主管伯內特（Richard Burnett）認為，涉事貨櫃似乎有冷凍裝置，櫃內溫度可能低至零下25℃。

（綜合報道）