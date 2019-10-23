德仁即位：祈願世界和平 親近國民

59歲的德仁昨日早上先穿上純白傳統服飾「帛御袍」，偕同身穿純白「十二單」、梳起大垂髮的皇后雅子在宮中三殿（賢所、皇靈殿及神殿）參與儀式。重頭戲「即位禮正殿之儀」本港時間中午12時開始，德仁身穿平安時代起的日皇傳統裝束「黃櫨染御袍」，進入皇居的「松之間」並登上高6.5米的「高御座」；皇后雅子則換上多色交疊的「十二單」，站到「高御座」旁的「御帳台」上。

德仁在「高御座」上發表講話，表示希望通過國民的睿智和努力，讓日本進一步發展，為國際社會的友好與和平、人類的福祉與繁榮作出貢獻。他說：「我立誓會一直祈願國民幸福和世界和平，在親近國民的同時亦會遵循憲法，作為國家與國民整體的象徵履行職責。」

多國政要2000人觀禮 安倍牽頭三呼萬歲

首相安倍晉三其後發表名為「壽詞」的賀辭，與參加者三呼「萬歲」，整個儀式約30分鐘。今次承襲明仁於1990年即位儀式的模式，基於國民主權與政教分離的二戰後憲法理念，淡化宗教色彩，但亦有民間團體質疑儀式屬宗教活動，用公帑支付費用或有違政教分離原則。明仁夫婦昨日並沒出席儀式。

今次儀式約有2000人觀禮，包括中國國家副主席王岐山、英國王儲查理斯及香港特首林鄭月娥等，近日與日本關係緊張的韓國則派出總理李洛淵出席。

德仁及雅子在晚上7時20分出席慶祝即位宴會「饗宴之儀」，與外國賓客共晉晚餐。由於日前受颱風「海貝思」吹襲，原定昨日舉行的即位巡遊「祝賀御列之儀」將順延至下月10日。

（NHK/共同社/中央社）