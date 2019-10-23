26歲哈佛任教 劉如謙擁逾60專利

《自然》十大科學人物 台灣移民第二代

劉如謙本來念化學，但他很快便掌握研究生命中最複雜分子的技術，鑽研基因組編輯尋求新一代療法。2017年，鹼基編輯入選《科學》十大科學突破，他同年獲選為《自然》十大科學人物。其研究獲譽為CRISPR 2.0，但他說「先導編輯」並非旨在取代面世7年的CRISPR，而是互補優劣。

1973年生於美國加州的劉如謙，父母分別是來自台灣的航天工程師和物理學教授。他自小熱愛自然科學。幼時曾數小時站在後園看昆蟲，或混合梳打、醋等探看能否產生「火花」。16歲，他用電腦模擬人類視覺過程，以了解大腦中神經密度如何影響視覺處理，從而希望協助患有讀寫障礙人士，結果在美國有小諾貝爾獎之稱的「西屋科學獎」得全國第二名。及後，他以第一名畢業於哈佛大學化學系，26歲從加州大學柏克萊分校取得博士資格，即回哈佛擔任化學與化學生物系副教授。

玩21點研數學原理 贏錢被列黑名單

除了鑽研科學，劉亦有經營公司，擁60多項專利，創立Editas Medicine、Beam Therapeutics等5家生物技術公司。此外，他曾在拉斯維加斯美高梅大酒店賭場一連3天、日均花15小時玩紙牌21點，研究箇中數學原理，最後一天贏大錢而被列入黑名單。

（綜合報道）