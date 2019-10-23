脫歐僵局：威脅提前大選 約翰遜逼國會加快審議

下議院昨日就長達115頁的脫歐協議法案和快速通過立法時間表兩項議題辯論及表決，前者目的是將脫歐協議從國際條約變成英國法律，授權英國政府批准該協議；前首相文翠珊當時在這階段未能獲國會支持她與歐盟達成的脫歐協議。而為趕及本月底達成脫歐，政府又提交另一項議案，建議3天內密集辯論脫歐協議法案以期盡快投票通過。

昨日約翰遜在議會發言時表示，若議員否決快速通過時間表的提議，而歐盟又同意推遲10月31日脫歐的期限，他會撤回脫歐協議法案，並提出舉行大選。約翰遜版本脫歐協議草案上周六及周一兩度在國會觸礁，未能付之表決，約翰遜被迫按國會要求在上周六去信歐盟請求延後脫歐。他稱國會陷入它自製的僵局，而他絕不允許這情况再持續多個月。英國廣播公司（BBC）昨日較早時引述消息，指政府或提出聖誕節之前舉行大選。

反對派批幼稚勒索行為

保守黨政府提出將審理脫歐協議法案的時間壓縮至3天，已經引起反對派批評。工黨黨魁郝爾彬批評那是濫用議會權力，企圖逃避問責、審查及任何形式的恰當辯論。自由民主黨的脫歐事務發言人布雷克（Tom Brake）批評，保守黨政府威脅撤回脫歐協議法案是幼稚的勒索行為。

歐盟對英國可能再度延期脫歐態度審慎。歐洲理事會主席圖斯克昨表示，應認真看待倫敦當局提出的延後脫歐期限請求，「永不會採納迫使英國無協議脫歐的決定」，他指歐盟將在「未來幾天」做出決定。法國外長勒德里昂昨日則表示，現階段沒有理由再延長英國脫歐期限。他在巴黎向國會議員稱：「我們為這決定等待了3年。」

（路透社/法新社/BBC）