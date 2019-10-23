杜魯多成功連任 施政受制小政黨 左傾新民主黨示好 商界起戒心

議席未過半 組少數派政府

國會338個議席中，據昨晚已點算的99.67 %選票，自由黨贏得157席、保守黨121席、「魁人政團」（Bloc Quebecois）32席、新民主黨24席、綠黨3席、獨立人士1席。相較上次大選，自由黨失去29席，但仍保住最大黨地位。保守黨增加22席，仍將是最大反對黨。魁人政團表現強勁，一舉增加22席，未來將扮演關鍵第三大黨角色。新民主黨失掉20席，綠黨則增加2席。

47歲的杜魯多（Justin Trudeau）周二表示，感謝選民仍對自由黨有信心，「你們做到了，我的朋友……不論你們如何投下選票，我們會為所有加拿大人奮鬥」。40歲的保守黨領袖希爾（Andrew Scheer）選後表示，杜魯多的領導已經受挫，其政府將很快完結，而保守黨已準備好上台。與杜魯多關係時起時落的美國總統特朗普，在Twitter祝賀杜魯多贏得「美妙而艱辛的勝利」。

特朗普發帖賀慘勝

杜魯多以民主進步派自居，選舉前夕更獲美國前總統奧巴馬加持，但他在選前被揭假環保，在處理企業貪污問題時又被指向司法部長施壓，到選前更被揭發年輕時塗臉扮阿拉伯人和黑人，涉種族歧視，正直健康形象大受打擊。

如果杜魯多籌組少數派政府，想推動重要法案的話，就要取得左傾在野黨的支持，特別是新民主黨，換言之小政黨的話語權將大增。新民主黨領袖駔勉誠（Jagmeet Singh）說，他已向杜魯多表示，新民主黨會致力確保加拿大人的需要獲關照。自由黨前副總理曼利（John Manley）說，相信一個由新民主黨支持的自由黨政府，將會更加左傾，這或令投資者和商界起戒心。加拿大以往曾有13屆少數派政府，但很少為時超過兩年半。在2006至2011年前總理哈帕兩屆執政期間，加拿大也出現過少數派政府，各為時兩年多。

兩名自由黨內閣閣員中箭落馬失掉自己在西部的選區議席，包括公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）。該區盛產能源，料是因為當地民眾不滿杜魯多政府的環保政策而令他受拖累。

（路透社）