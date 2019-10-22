被批淡化日殖史 韓Uniqlo撤廣告

對白稱「不記得80年前舊事」

全長15秒的涉事廣告內容是98歲美國時裝達人阿普費爾（Iris Apfel）和13歲時裝設計師羅杰斯（Kheris Rogers）的對答，當後者問她年輕時如何穿搭服裝時，阿普費爾稱不記得那麼多年前的事，而韓版廣告的字幕更寫成：「我不記起逾80年前發生的事了。」廣告中「80年前」一詞引起爭議，是因為80年前的1939年正值日本殖民朝鮮半島，韓國輿論認為廣告是要淡化日本強迫當地女性當「慰安婦」和強徵苦工的歷史。

「Uniqlo，慰安婦」隨即成為韓國最大門戶網站Naver最多人搜索的字詞之一，有網民評論：「一個忘記歷史的國家是沒有將來。我們不會忘記Uniqlo拿來開玩笑的逾80年前發生的事。」有示威者周一（21日）到Uniqlo店外抗議。

186間分店成針對目標

受日韓貿易和外交風波影響，韓國民眾近期已杯葛日本產品的運動，在韓國有186間分店的Uniqlo亦成為針對目標之一。該公司上周五發聲明否認指控，稱改變用字是為突顯兩人年齡差距，藉此顯示其抓毛服裝適合任何年齡人士，翌日亦已從韓國電視台及Uniqlo韓國YouTube頻道撤回廣告。公司發言人周一再向法新社澄清，廣告沒涉及殖民統治暗示。韓國前外交部副部長金聖翰則認為民眾反應過敏和過分政治化。

（法新社/韓國先驅報）